जब छोटी सी कार में फंस गया बड़ा ऊंट, राजस्थान में हुआ अजब-गजब हादसा, देखें तस्वीरें
राजस्थान के फलौदी-देचू मार्ग पर बुधवार सुबह एक अजीबोगरीब हादसा हुआ. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक स्विफ्ट डिजायर कार ने सामने से आ रहे ऊंट को इतनी जोर से टक्कर मारी कि ऊंट कार की छत तोड़ता हुआ अंदर घुस गया और बुरी तरह फंस गया.
स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल चालक को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया. करीब दो घंटे तक राहत कार्य चलता रहा. जेसीबी मशीन की मदद से कार के हिस्से काटकर ऊंट को बाहर निकाला गया.