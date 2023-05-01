विज्ञापन
20 जिले, 122 सीट और 1302 उम्मीदवार...जानें बिहार के दूसरे फेज के चुनाव की कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को होने जा रही है. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा.

  • बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होने जा रहा है. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा.
  • इन सीटों में 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. चुनाव के इस चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे.
  • बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.43 करोड़ है. इनमें लगभग 3.92 करोड़ पुरुष और करीब 3.50 महिला मतदाता हैं.
  • करीब 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता और 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी वोटर सूची में हैं, जबकि 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 14 हजार है.
  • इस बार फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख हैं. 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था, जबकि महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थीं.
  • राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. यह चुनाव कोविड-19 महामारी के बाद आयोजित पहला बड़ा चुनावी अभ्यास होने के कारण उल्लेखनीय था, जिसमें 56.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था.
