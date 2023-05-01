विज्ञापन
बिग बॉस की ट्राफी किस-किसने की है अपने नाम? देखिए सारे विनर्स की फोटो

हाल ही में गौरव खन्ना बिग बॉस 2025 सीजन 19 के विनर बने. उनके अलावा और कौन-कौन लोग जीत चुके हैं बिग बॉस के पुराने सीजन देखें यहां.

