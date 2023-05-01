विज्ञापन
विशेष लिंक

टोक्यो की ये मशहूर और खूबसूरत जगहें हैं देखने लायक

जापान की राजधानी टोक्यो में आपको ऊंची इमारतों, रंगीन सड़कों और शांत मंदिरों का अनोखा मेल देखने को मिलता है.

Share
  • टोक्यो टॉवर (Tokyo Tower): लाल-सफेद रंग का ये टॉवर पेरिस के एफिल टॉवर जैसा दिखता है. रात में इसकी जगमगाती लाइट्स टोक्यो की पहचान बन जाती हैं.
    Share
    टोक्यो टॉवर (Tokyo Tower): लाल-सफेद रंग का ये टॉवर पेरिस के एफिल टॉवर जैसा दिखता है. रात में इसकी जगमगाती लाइट्स टोक्यो की पहचान बन जाती हैं.
  • शिबुया क्रॉसिंग (Shibuya Crossing): यह दुनिया का सबसे व्यस्त पैदल चौराहा है. यहां सैकड़ों लोग एक साथ रास्ता पार करते दिखते हैं. यह दृश्य बेहद आकर्षक होता है.
    Share
    शिबुया क्रॉसिंग (Shibuya Crossing): यह दुनिया का सबसे व्यस्त पैदल चौराहा है. यहां सैकड़ों लोग एक साथ रास्ता पार करते दिखते हैं. यह दृश्य बेहद आकर्षक होता है.
  • सेंसो-जी मंदिर (Senso-ji Temple): यह टोक्यो का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है. यहां की लाल विशाल गेट और पारंपरिक बाजार पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं.
    Share
    सेंसो-जी मंदिर (Senso-ji Temple): यह टोक्यो का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है. यहां की लाल विशाल गेट और पारंपरिक बाजार पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं.
  • उएनो पार्क (Ueno Park): चेरी ब्लॉसम सीज़न में यह पार्क गुलाबी फूलों से ढक जाता है. परिवारों और फोटोग्राफरों के लिए यह एक स्वर्ग समान जगह है.
    Share
    उएनो पार्क (Ueno Park): चेरी ब्लॉसम सीज़न में यह पार्क गुलाबी फूलों से ढक जाता है. परिवारों और फोटोग्राफरों के लिए यह एक स्वर्ग समान जगह है.
  • ओदाइबा (Odaiba): यह एक आधुनिक आर्टिफीसियल द्वीप है जहाँ से टोक्यो बे का शानदार नजारा दिखता है. यहां शॉपिंग मॉल, म्यूज़ियम और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की नकल देखने लायक है.
    Share
    ओदाइबा (Odaiba): यह एक आधुनिक आर्टिफीसियल द्वीप है जहाँ से टोक्यो बे का शानदार नजारा दिखता है. यहां शॉपिंग मॉल, म्यूज़ियम और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की नकल देखने लायक है.
  • शिंजुकु ग्योएन गार्डन (Shinjuku Gyoen Garden): यह बगीचा जापानी, फ्रेंच और इंग्लिश स्टाइल का सुंदर मिश्रण है। शांत माहौल में सैर के लिए परफेक्ट जगह है.
    Share
    शिंजुकु ग्योएन गार्डन (Shinjuku Gyoen Garden): यह बगीचा जापानी, फ्रेंच और इंग्लिश स्टाइल का सुंदर मिश्रण है। शांत माहौल में सैर के लिए परफेक्ट जगह है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com