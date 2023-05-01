बंदगोभी खाने के फायदे

\u092c\u0902\u0926\u0917\u094b\u092d\u0940 \u0930\u094b\u091c\u093e\u0928\u093e \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u0908 \u0924\u0930\u0940\u0915\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092a\u094b\u0937\u0915 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u092a\u093e\u091a\u0928, \u0938\u094d\u0915\u093f\u0928 \u0914\u0930 \u0935\u091c\u093c\u0928 \u0938\u092d\u0940 \u092a\u0930 \u0905\u0938\u0930 \u0921\u093e\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.