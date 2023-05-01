विज्ञापन
लड़के से लड़की बनने वाली क्रिकेटर की 10 फोटोज

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन, जो अब अनाया के नाम से जानी जाती है, को सोशल मीडिया पर लोग काफी लाइक करते हैं.

  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन, जो अब अनाया के नाम से जानी जाती हैं, काफी सुर्खियों में रहती हैं. anayabangar/Instagram
  • लड़के से लड़की बनी अनाया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. anayabangar/Instagram
  • लड़की बनने से पहले आर्यन भी अपने पिता संजय बांगड़ की तरह एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे. anayabangar/Instagram
  • यहां तक की वो मुशीर खान, यशस्वी जायसवाल के संग क्रिकेट भी खेल चुके हैं. anayabangar/Instagram
  • लड़की बनने के बाद से अनाया अक्सर अपनी अलग-अलग लुक्स में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. anayabangar/Instagram
  • वो पेशे से एक क्रिकेटर रह चुकी हैं. साथ ही वो एक डिजाइनर भी हैं. anayabangar/Instagram
  • हाल ही में अनाया एक रियल्‍टी शो में नजर आई थीं और उसमें उन्‍हें लोगों ने काफी पसंद किया था. anayabangar/Instagram
  • अनाया काफी मॉडर्न हैं और वे फैशन आइकन कहलाती हैं. anayabangar/Instagram
