रोज़ाना 1 कटोरी अनार खाने से शरीर में क्या होगा?

अनार सबसे हेल्दी फलों में से एक माना जाता है, लेकिन इससे आखिर क्या-क्या फायदे आपके शरीर को मिलते हैं, चलिए बताते हैं.

  • 1. खून की कमी दूर - अनार आयरन, विटामिन C और फोलेट से भरपूर होता है. इसीलिए इसे खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खून की कमी और उससे जुड़ी सारी समस्याएं कम होती हैं.
  • 2. स्किन ग्लो - अनार में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं. इसीलिए इसे खाने से स्किन ग्लो करती है.
  • 3. पिगमेंटेशन कम - अनार खाने के स्किन रिपेयर होती है इसीलिए पिगमेंटेशन कम होकर स्किन का टेक्स्चर ईवन होता है.
  • 4. दिल दुरुस्त - अनार रोज़ खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है, यानी हार्ट अटैक का रिस्क घटता है.
  • 5. इम्यूनिटी बेहतर - अनार विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, इसीलिए इसे खाने से शरीर बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम बनता है.
  • 6. डाइजेशन - अनार में मौजूद फाइबर आपका पाचन दुरुस्त करता है, कब्ज दूर करता है और पेट हल्का रखता है.
  • यानी अनार खून, स्किन, दिल और पेट सभी को हेल्दी रखने में सक्षम है. इसीलिए 1 कटोरी अनार हर रोज़ खाएं.
