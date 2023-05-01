In Pics: लाल किले पर पहली बार गूंजा राष्ट्रगीत, PM मोदी ने Gen-Z के लिए किए ऐलान; देखें 80वें स्वतंत्रता समारोह की झलकियां

पीएम मोदी ने कहा, 'हमने तय किया है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो. इसके अलावा जिन विधाओं में भारत खेलता ही नहीं है, उनमें भी हमें अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य बढ़ाना है. यदि हमें 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज से ही 5 से 15 साल तक की आयु के बच्चों में खेल प्रतिस्पर्धा निखारनी होगी. हम टैलंट हंट चलाएंगे और बच्चों को ट्रेनिंग देकर अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे.'