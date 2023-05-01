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In Pics: लाल किले पर पहली बार गूंजा राष्ट्रगीत, PM मोदी ने Gen-Z के लिए किए ऐलान; देखें 80वें स्वतंत्रता समारोह की झलकियां

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इतिहास रचा गया. पहली बार वंदे मातरम के गायन से लेकर पीएम मोदी के Gen-Z के लिए किए गए बड़े ऐलानों तक, तस्वीरों में देखिए इस ऐतिहासिक समारोह के सबसे खूबसूरत और यादगार पल.

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    पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया.
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    राजघाट से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिले पहुंचे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने लालकिले प्रांगण में पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.
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    इसके बाद रक्षा सचिव ने दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी का परिचय प्रधानमंत्री से कराया. इसके पश्चात दिल्ली क्षेत्र के जीओसी प्रधानमंत्री को सलामी मंच तक लेकर गए, जहां पर तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के संयुक्त दल की ओर से प्रधानमंत्री को 'जनरल सैल्यूट' दिया गया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण किया.
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    80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल रंग के पारंपरिक पैटर्न वाला साफा बांधा है. इस साफे पर सफेद, भूरे और पीले रंग के बिंदियों वाला डिजाइन है. इसके साथ उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा, चॉकलेट ब्राउन रंग का वेस्टकोट पहना है.
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    दिल्ली के लालकिले से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पहली बार 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन हुआ. इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया गया.
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    'वंदे मातरम' के बाद 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एमआई-17 हेलीकॉप्टर 'वंदे मातरम' का झंडा लेकर आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए.
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    इस अवसर पर लालकिले की प्राचीर के सामने ज्ञानपथ पर बनाई गई 'वंदे मातरम' की आकृति ने भी सबका ध्यान खींचा. इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों के अलावा 'मेरा भारत' के स्वयंसेवकों समेत कुल 2,500 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा.
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    इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया. कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहायता की. राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई.
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    लाल किले पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे.
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    पीएम मोदी ने आखिर में कहा, 'दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं. हिंसा और आराजकता के रास्ते खोज रहे हैं. समाज को अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा. देश को विकसित बनाने के लिए युवा पीढ़ी को जोड़ना होगामाज को गलत राह पर धकेलने के लिए तरह-तरह के दांव चल रहे हैं. इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा.'
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    पीएम मोदी ने कहा, 'हमने तय किया है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो. इसके अलावा जिन विधाओं में भारत खेलता ही नहीं है, उनमें भी हमें अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य बढ़ाना है. यदि हमें 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज से ही 5 से 15 साल तक की आयु के बच्चों में खेल प्रतिस्पर्धा निखारनी होगी. हम टैलंट हंट चलाएंगे और बच्चों को ट्रेनिंग देकर अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे.'
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    पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी.
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