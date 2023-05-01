विज्ञापन
26 जनवर परेड रिहर्सल: कर्तव्य पथ पर सेना का शौर्य, बारिश भी नहीं रोक पाई बढ़ते कदम

गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली सेना की टुकड़ियों में से एक के कमांडर ने कहा कि बारिश हुई और ठंड एक चुनौती थी. लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी के भीतर का जोश हमें उत्साहित करता है क्योंकि हमें कर्तव्य पथ पर अपनी सेवा या किसी मंत्रालय या संगठन का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान प्राप्त हुआ है.

  • दिल्ली में 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए शुक्रवार को बारिश के बीच ‘फुल ड्रेस रिहर्सल' किया गया. सैन्य कर्मियों और कलाकारों ने भीगते हुए कर्तव्य पथ पर मार्च किया.
  • परेड के मार्ग, विजय चौक से लाल किले तक विभिन्न हथियार प्रणालियों के साथ सैन्यकर्मी मार्च करते हुए निकले, और भीगने के बावजूद उन्होंने उच्च मनोबल और जोश का प्रदर्शन किया.
  • परेड के मुख्य आकर्षणों में से एक, फ्लाईपास्ट देखने के लिए विशेष रूप से आए कई दर्शक निराश हुए. हालांकि, कुछ लोगों ने कहा कि वे भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन को देखकर भी संतुष्ट हैं.
  • गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणालियों के साथ-साथ कई स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा.
  • जितनी ऊर्जा के साथ सेना, नौसेना, भारतीय वायु सेना और अर्धसैनिक बलों की सैन्य टुकड़ियां कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहीं थीं, उनको देखकर दर्शकों में भी ऊर्जा भर गई.
  • सैन्य मामलों के विभाग की झांकी में पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर' में भारत की जीत और निर्णायक कार्रवाई के दौरान सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं द्वारा प्रदर्शित एकजुटता को दर्शाया गया है.
  • देश के इतिहास में पहली बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड़ में भारतीय वायुसेना के बैंड में 9 महिला अग्निवीर शामिल होंगी जो कर्तव्य पथ पर अपने वाद्ययंत्रों से मधुर संगीत बजाते हुए मार्च करेंगी.
  • इस बार परेड में कई नए यूनिट और हथियार पहली बार नजर आएंगे। जैसे कि पहली बार भैरव बटालियन, शक्तिबाण रेजिमेंट और दिव्यास्त्र बैटरी परेड में शामिल होंगे.
  • परेड में सेना की जबरदस्त मारक क्षमता का परिचय भी मिलेगा. यहां टी-90 भीष्म और अर्जुन टैंक प्रदर्शित किए जाएंगे.
  • बीएमपी-2 सारथ और मिसाइल सिस्टम, ध्रुव, रुद्र, अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर, आकाश, एमआरएसएएम और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेंगे.
