''ओलिंपिक बेईमानी की हद'', आग बबूला हुए देशवासी, विनेश फोगाट को बताया चैंपियन

Vinesh Phogat Disqualified from Olympics: पेरिस ओलंपिक 2024 से दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आई है. सुबह तक देश में खुशी की लहर थी कि देश की बेटी विनेश फोगाट भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला सकती हैं. मगर ज्यों-ज्यों दिन चढ़ा. यह खुशी गम में तब्दील हो गई. भारतीय ओलिंपिक संघ ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इसके पीछे की मुख्य वजह उनकी वजन रही. इस खबर की पुष्टि होते ही पूरे देश में दुःख की लहर दौड़ पड़ी. सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@sagarcasm नाम के शख्स ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा है, ''भारत के लिए 2024 ओलंपिक का सबसे बड़ा दुख.''

@GaganPratapMath नाम के शख्स ने लिखा है, ''विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और ओलिंपिक से बाहर हो गई हैं. 50 किग्रा भारवर्ग में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण. क्या ये एक फाइनलिस्ट के साथ इंसाफ है? 2024 ओलिंपिक बेईमानी की हद और घटियापन की पराकाष्ठा हैं.''

@NarundarM नाम के खेल प्रेमी ने लिखा है, ''तुम पर गर्व है.''

Vinesh Phogat, You may be disqualified, but you are already a winner. Of course, a medal would have been awesome, but your story is more awesome, and there is nothing that can take away from you.



Proud of you. 🇮🇳✊ pic.twitter.com/R4a3vT7TNO