Lakshya Sen: "चार साल में वह...", लक्ष्य सेन को लेकर ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने की बड़ी भविष्यवाणी

Viktor Axelsen Prediction on Lakshya Sen: लक्ष्य सेन रविवार को पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन से 20-22, 14-21 से हार गए। सोमवार को कांस्य पदक के मुकाबले में लक्ष्य का मुकाबला मलेशिया के ली ज़ी जिया से होगा. जबकि फाइनल में एक्सेलसन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसार्न से होगा. भले ही लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में हार गए लेकिन उन्होंने अपने खेल से ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन का दिल जीत लिया. ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने मैच के बाद लक्ष्य सेन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कहा कि, 'आने वाले 4 साल में लक्ष्य बैडमिंटन की दुनिया में राज करेंगे और अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के दावेदार हैं".

VIKTOR : 🗣 "Lakshya played better badminton then me in big part of both the set and he is very strong player and in next four year he will be very strong contender for GOLD 🏅 medal "@BadmintonJust pic.twitter.com/IqJZlVNZ7w