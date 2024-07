Spain win Euro 2024: इंग्लैंड को 2-1 से हराकर स्पेन ने जीता खिताब, चौथी बार यूरो कप जीतकर रचा इतिहास

Spain win Euro 2024: यूरो कप 2024 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है. यह चौथी बार है जब स्पेन ने यूरो कप का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की है. फाइनल के पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईँ. दूसरे हाफ की शुरआत में ही निको विलियम्स ने गोल कर स्पेन को बढ़त दिला दी. कोल पामर के गोल के ज़रिये इंग्लैंड ने मैच को बराबरी पर कर लिया. लेकिन मैच ख़त्म होने से 4 मिनट पहले ओयारज़बाल ने गोल कर स्पेन को रिकॉर्ड चौथी बार यूरो चैंपियन बना दिया.

पहला हाफ दोनों टीमों के प्रयासों के बावजूद गोलरहित रहा. मैच के तीनों गोल दूसरे हाफ में हुए. बेहद सतर्क पहले हाफ के बाद जहां स्पेन के पास अधिक कब्ज़ा था और उनके विरोधियों को लक्ष्य पर एकमात्र शॉट मिला. दूसरे हाफ में खेल फिर से शुरू होने के बाद स्पेनियों को गतिरोध तोड़ने में केवल दो मिनट लगे. किशोर लेमिन यामल को दाहिनी ओर जगह मिली और साथी विंगर निको विलियम्स को क्रॉस दिया जिन्होंने गोल दागने में कोई गलती नहीं की जिससे इंग्लैंड लगातार चौथे मैच में पिछड़ गया. इसके बाद स्पेन ने कई हमलों के साथ इंग्लैंड की पहले से ही मजबूत रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया.

इंग्लैंड के बॉस गैरेथ साउथगेट ने एक घंटे के बाद अप्रभावी हैरी केन के स्थान पर सेमीफाइनल के गोलस्कोरिंग स्थानापन्न नायक ओली वॉटकिंस को भेजकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, पिछले महीने के उनके सबसे रचनात्मक खिलाड़ी कोल पामर 10 मिनट बाद उनके साथ शामिल हो गए.

