पीएम मोदी ने सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से बात करके बधाई दी

PM Modi spoke to Neeraj Chopra and congratulated him: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बात की है. इस दौरान पीएम ने उन्हें पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई दी. पीएम मोदी ने उनकी चोट को भी संज्ञान में लिया है. इसके अलावा उनकी मां की तरफ से दिखाई गई खेल भावना की भी खूब तारीफ की है.

नीरज चोपड़ा ने अपनी चोट का किया खुलासा:

नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपनी चोट का खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें यहां प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद जल्द ही सर्जरी करानी पड़ सकती है. नीरज पेरिस खेलों से पहले जांघ के भीतरी हिस्से की मांसपेशी में (एडक्टर) परेशानी से जूझते आए हैं. उन्होंने हालांकि गुरुवार को सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास 89.45 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया. वह दो ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बन गए हैं. उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था.

अरशद से पीछे रहे नदीम

नीरज पाकिस्तान के अरशद नदीम से पीछे रहे, जिन्होंने 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. नदीम इसके साथ ही पाकिस्तान के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं.

नीरज ने चोट का किया जिक्र

नीरज ने कहा, ‘‘मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा था. जब मैं थ्रो कर रहा होता हूं तो मेरा 60-70 प्रतिशत ध्यान चोट पर होता है. मैं चोटिल नहीं होना चाहता था. जब भी मैं थ्रो करने जा रहा था तो आपने देखा होगा कि मेरी गति कम थी.''

उन्होंने 2023 विश्व चैम्पियनशिप का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘डॉक्टर ने मुझे पहले ही सर्जरी करने के लिए कहा था लेकिन मेरे पास विश्व चैंपियनशिप से पहले या बाद में इतना समय नहीं था. ओलंपिक की तैयारी में बहुत समय लगता है.'' भाषा इनपुट के साथ

