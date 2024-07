Paris Olympics 2024: ओलंपिक कमेंटेटर को लगा झटका, महिला तैराकों पर की थी आपत्तिजनक कमेंट , मिली ये सजा

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर सामने आई है. कमेंटेटर बॉब बैलार्ड ने तैराकी महिला खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसने उन्हें मुसीबत में पहुंचा दिया है. कमेंटेटर बॉब बैलार्ड को ब्रॉडकास्टरों ने कमेंट्री पैनल से हटा दिया है, दरअसल, उन्होंने तैराकी इवेंट के दौरान ऑन एयर एक सेक्सिस्ट टिप्पणी की थी. ऑस्ट्रेलिया की महिला 4x100 मीटर फ़्रीस्टाइल तैराकी रिले टीम अपने इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूल डेक से बाहर निकल रही थी, तभी बैलार्ड ने यूरोस्पोर्ट पर कमेंट्री करते हुए कहा, "आप जानते हैं कि महिलाएं कैसी होती हैं... इधर-उधर घूमती रहती हैं, अपना मेकअप करती हैं." बता दें कि बैलार्ड लगभग 40 वर्षों से कमेंटेटर हैं और उन्होंने वाटर पोलो, आइस हॉकी, डाइविंग और तैराकी जैसे खेलों में कई ओलंपिक पैनल पर कमेंट्री की है. सह-कमेंटेटर और ब्रिटिश तैराकी चैंपियन लिज़ी सिमंड्स ने टिप्पणियों को 'अपमानजनक' करार दिया, जिस पर बॉब ने हंसी उड़ाई थी.

घटना के बाद, यूरोस्पोर्ट ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि बैलार्ड को कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है. "कल रात यूरोस्पोर्ट के कवरेज के एक हिस्से के दौरान, कमेंटेटर बॉब बैलार्ड ने एक अनुचित टिप्पणी की, जिसके कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से हमारे कमेंट्री रोस्टर से हटा दिया गया है." मोली ओ'कैलाघन, एम्मा मैककॉन, मेग हैरिस और शायना जैक चार सदस्यीय टीम का हिस्सा थे जिसने ओलंपिक में इस स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया है.

