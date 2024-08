Paralympics 2024: "हर शाम बच्चों से बात करते समय रोती थी", कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल ने बताया दर्द और संघर्ष

दो बच्चों की मां मोना अग्रवाल (mona agarwal) हर दिन निशानेबाजी परिसर में उस समय भावुक हो जाती थी, जब उनके बच्चे वीडियो कॉल पर मासूमियत से यह समझते थे कि वह घर वापस आने का रास्ता भूल गई हैं और उन्हें वापस लौटने के लिए जीपीएस की मदद लेनी होगी. पहली बार पैरालंपिक खेलों में भाग ले रही 37 साल की मोना ने शुक्रवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता. वह काफी समय तक स्वर्ण पदक की दौड़ में बनी हुई थी जो अंततः भारत की अवनि लेखरा (Avnil Lekhara) के पास गया. अपने बच्चों से दूर रहने और यहां तक कि वित्तीय समस्याओं का सामना करने के संघर्षों से गुजरने के बाद मोना ने पैरालंपिक में पदक जीतने का अपना सपना पूरा किया.

मोना ने मीडिया को बताया, ‘जब मैं अभ्यास के लिए जाती थी तो अपने बच्चों को घर पर छोड़ना पड़ता था. इससे मेरा दिल दुखता था. मैं हर दिन उन्हें वीडियो कॉल करती थी और वे मुझसे कहते थे, ‘मम्मा आप रास्ता भूल गयी हो, जीपीएस पर लगा के वापस आ जाओ. मैं अपने बच्चों से बात करते समय हर शाम रोती थी. फिर मैंने उन्हें सप्ताह में एक बार फोन करना शुरू कर दिया.' मोना ने अन्य बाधाओं के बीच वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने को भी याद किया.

उन्होंने कहा, ‘वह मेरा सबसे मुश्किल समय में से एक था, वित्तीय संकट एक और बड़ी समस्या थी. मैंने यहां तक पहुंचने के लिए वित्तीय तौर पर काफी संघर्ष किया है. मैं आखिरकार सभी संघर्षों और बाधाओं से पार पाकर पदक हासिल करने में सक्षम रही. मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है.' मोना ने कहा, ‘यह मेरा पहला पैरालंपिक है. मैंने ढाई साल पहले ही निशानेबाजी शुरू की थी और इस अवधि के अंदर पदक जीतना शानदार रहा.'

Mona Agarwal brings home India's first medal at the Paris Paralympics 2024.



Pics belong to the respective owners • #MonaAgarwal #Shooting #ParaShooting #Paris2024 #Paralympics #TeamIndia #BharatArmy #COTI🇮🇳 pic.twitter.com/xapaRDgUJg