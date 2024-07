Paris Olympics 2024 Day 2 LIVE Updates : इलावेनिल वलारिवन और रमिता जिंदल का मैच शुरू, पीवी सिंधु एक्शन

रोइंग में बलराज पंवार से भी उम्मीदें हैं. बलराज ने पेरिस ओलंपिक के पहले दिन पुरुष एकल स्कल्स हीट में 07:07.11 के समय के साथ चौथा स्थान हासिल करने में सफलता पाई थी. अब आज रेपेचेज के जरिए बलराज को सेमीफाइनल में जाने का दूसरा मौका मिलेगा.

Day 2⃣ schedule of #TeamIndia is here🇮🇳🥳

Get ready to cheer louder than ever as our athletes get ready to compete in key events at #ParisOlympics2024.

Catch all the live action on @JioCinema & DD Sports! pic.twitter.com/YE2qKcL2wZ