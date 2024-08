"इस खेल को बैन करो..निशांत को लूटा गया", क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद फैन्स का माथा ठनका, जजों के फैसले पर मचा बवाल

Nishant Dev in Paris Olympics 2024: पहले दो बाउट में बढत बनाने के बावजूद भारतीय मुक्केबाज निशांत देव पेरिस ओलंपिक में पुरूषों के 71 किलोवर्ग के क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको के मार्को वेरडे से हारकर बाहर हो गए . वेल्टरवेट के इस मुकाबले में विश्व चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता निशांत ने अच्छी शुरूआत की लेकिन बंटे हुए फैसले के आधार पर उन्हें 1 . 4 से पराजय का सामना करना पड़ा . उन्हें पदक पक्का करने के लिये यह मुकाबला जीतना था . अब पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत की चुनौती टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन के रूप में ही बची है जो महिलाओं के 75 किलो वर्ग में चीन की लि कियान से रविवार को खेलेंगी.

Nishant Dev doesn't look happy at all with this decision, We all are with him on this pic.twitter.com/mVmArdb8cM — The Khel India (@TheKhelIndia) August 3, 2024

बता दें कि निशांत देव के हारने पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. फैन्स का मानना है कि इस बाउट के जो जज थे उन्होंने यहां पक्षपात किया है. सोशल मीडिया पर फैन्स काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं.

THIS IS ROBBERY!! Nishant Dev was the clear winner. Boxing is so rigged, no one knows how the judges are scoring. No transparency, just unorganised & based on favouritism & luck. WWE matches make more sense than this clownery they calling boxing rn!#Boxing #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/qyra7K7qVV — sohom (@AwaaraHoon) August 3, 2024

बीजिंग 2008 ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले भारतीय बॉक्सर विजेन्द्र सिंह भी काफी आहत दिखे, विजेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया. विजेन्द्र ने लिखा, "इस खेल को बैन करो..निशांत को लूटा गया", ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद फैन्स का माथा ठनका, जजों के फैसले पर मचा बवाल

I don't know what's the scoring system but I think very close fight..he play so well..koi na bhai #NishantDev — Vijender Singh (@boxervijender) August 3, 2024

Nishant had won it .. कती सूत दिया था मेक्सिकन .. what's this scoring ? Robbed of the medal but won hearts .. Sad!! Many more to go छोरे !! #NishantDev #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/idg6exkOq1 — Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 3, 2024

Couldn't believe #Nishantdev loses quarters #boxing #Olympia2024 Powerful punches very strong Action and perfect counter reaction but though he lost ! Still don't know the proper rules in boxing ! Made a disappointment! #nishantdevvsmarcoverde #India #marcoverde pic.twitter.com/G79JBASVVT — Rathan Mouli (@razormouli) August 3, 2024

दरअसल, निशांत ने बाउट के दौरान काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था. पहले राउंड में निशांत ने बढ़त भी बनाई थी लेकिन इसके बाद निशांत मैक्सिको के मार्को वेरडे से पिछड़ते हुए नजर आए थे. लेकिन आखिरी राउंड तक निशांत ने अपने परफॉर्मेंस से उम्मीद जगाई थी. लेकिन आखिरी में जजों ने फैसला उनका खिलाफ सुनाया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई फैन्स और कई पूर्व दिग्गज जजों के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

वहीं, जब बाउट खत्म हुआ तो निशांत और उनके कोच ने मीडिया से भी इस बार ेमें बात नहीं की. लेकिन जजों के फैसले से निशांत काफी आहत थे.