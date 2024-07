''मैं यहां क्यों हूं?'', 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने किया संन्यास का ऐलान

John Cena announced retirement: डब्ल्यूडब्ल्यूई इतिहास के स्टार रेसलर और 16 बार के विश्व चैंपियन जॉन सीना ने संन्यास का ऐलान किया है. साल 2025 में वह आखिरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में नजर आएंगे. मनी इन द बैंक में वापसी करते हुए सीना ने यह ऐलान किया और प्रशंसकों को उनके वर्षों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को संबोधित करते हुए कहा, "मैं यहां क्यों हूं? आज रात में आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपने संन्यास की घोषणा करता हूं."

