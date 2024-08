पैरालंपिक 2024 से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत को किया गया सस्पेंड

India's para badminton player Pramod Bhagat: बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) ने घोषणा की है कि भारत के टोक्यो 2020 पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है. निलंबन के परिणामस्वरूप, प्रमोद अब पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकेंगे निलंबन के परिणामस्वरूप, प्रमोद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे. बीडब्ल्यूएफ के एक बयान में कहा गया है, "1 मार्च 2024 को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट (सीएएस) एंटी-डोपिंग डिवीजन ने भगत को 12 महीनों के भीतर तीन बार ठिकाने की जानकारी न देने के लिए बीडब्ल्यूएफ एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया।" बयान में कहा गया है, "एसएल3 एथलीट भगत ने इस फैसले के खिलाफ सीएएस अपील डिवीजन में अपील की। ​​29 जुलाई 2024 को सीएएस अपील डिवीजन ने भगत की अपील को खारिज कर दिया और 1 मार्च 2024 के सीएएस एंटी-डोपिंग डिवीजन के फैसले की पुष्टि की।"

Pramod Bhagat, the 2020 Paralympics SL3 champion is serving 18 months of suspension due to whereabouts failure



So now, Manoj Sarkar (🥉 last time) & Nitesh Kumar (Asian Para Games 🥈) will represent India in SL3 .

Article from BWF