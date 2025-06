'आप पर गर्व है', गौतम अदाणी ने ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद के भारत का नंबर वन शतरंज खिलाड़ी बनने पर दी बधाई

Gautam Adani react on India's No. 1 Praggnanandhaa: ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. प्रज्ञानंद ने उजचेस कप मास्टर्स 2025 जीतने के बाद लाइव रेटिंग में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए. जिसके बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने शनिवार को भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रज्ञानंद की सराहना की. इस जीत से प्रज्ञानंद की लाइव रेटिंग 2778.3 हो गई, जिससे वे तीन पायदान ऊपर उठकर दुनिया के चौथे नंबर पर आ गए, इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल भी कर ली है.(Praggnanandhaa becomes India's top-ranked player with UzChess Cup Masters win)

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर प्रज्ञानंद को इसके लिए बधाई दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "बधाई हो प्रज्ञानंद! आप पर गर्व है! #UzChess जीतना, भारत का नंबर 1 और दुनिया का नंबर 4 बनना और आप अभी भी सिर्फ़ 19 साल के हैं! क्या उपलब्धि है. भारत के युवा वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं

Congratulations @rpraggnachess!

Proud of you! Winning #UzChess, becoming India's No.1 and World No.4 and you are still just 19!



What an achievement!



India's youth is indeed our greatest strength. 🇮🇳♟️https://t.co/wgeld9hyy1