Novak Djokovic: नोवाक जोकोविच की जीत पर सर्बिया की सड़कों पर हैरतअंगेज स्टंट, जश्न का वीडियो वायरल

Novak Djokovic Emotional viral video after win Gold: सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कहा कि रविवार को चल रहे पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वह बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. जोकोविच ने पेरिस में पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज़ को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीतकर अपने अंतिम सपने को हकीकत में बदल दिया. एएनआई से बात करते हुए, जोकोविच ने कहा, "भगवान महान हैं. भगवान का शुक्र है. मैं बहुत गर्वित हूं, बहुत खुश हूं." उन्होंने गर्व के साथ सर्बियाई ध्वज को अपने हाथ में पकड़कर अपने पल का जश्न भी मनाया. 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन गेम प्वाइंट लेने के बाद अपने घुटनों पर बैठ गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले.

स्टेडियम में जोकोविच का नाम गूंज रहा था, सर्बियाई खिलाड़ी सीढ़ियां चढ़े और अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए स्टैंड में चले गए. स्वर्ण पदक मैच में जोकोविच की 7-6, 7-6 की जीत के बाद, अल्काराज़ की भावनाओं ने उन्हें रजत पदक से संतुष्ट कर दिया. अब इस जीत के बाद, उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जो पुरुष और महिला टेनिस दोनों में किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा खिताब हैं. जोकोविच ने 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब, तीन फ्रेंच ओपन खिताब, सात विंबलडन खिताब और चार यूएस ओपन खिताब जीते हैं. इन सबके अलावा, अब उनके पास आखिरकार एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी है, जो किसी खिलाड़ी को करियर गोल्डन स्लैम पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है.

ग्रैंड स्लैम स्तर पर अपने दबदबे के अलावा, जोकोविच के पास टेनिस में कुल 72 बड़े खिताब हैं. रोजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे सितारों के साथ बराबरी करने की कोशिश में सालों बिताने के बाद, उन्होंने टेनिस में आधुनिक समय के 'बिग थ्री' के नेता बनने के लिए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. इसमें 40 एटीपी मास्टर्स खिताब और सात एटीपी फाइनल चैंपियनशिप खिताब शामिल हैं. नडाल 'बिग थ्री' में दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम सहित कुल 59 बड़े खिताब हैं, जिसमें रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन खिताब, 36 एटीपी मास्टर्स खिताब और एकल प्रतियोगिता में एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है. फेडरर तीसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, जिसमें रिकॉर्ड आठ विंबलडन खिताब, 28 एटीपी मास्टर्स खिताब और छह एटीपी फाइनल खिताब शामिल हैं. इन सभी को मिलाकर 54 बड़े खिताब हैं. हालांकि उनके पास कोई ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक नहीं है, उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में एक रजत पदक जीता था.

ब्लॉकबस्टर स्वर्ण पदक संघर्ष में कई हाइलाइट्स थे, जिसमें अल्काराज ने अपना इक्का दिखाया और जोकोविच ने अपनी सटीकता से चमक बिखेरी. एक कड़ी टक्कर में, जोकोविच ने पहला गेम अपने नाम किया और अल्काराज की सर्विस तोड़ने से कुछ इंच दूर रह गए. पहले सेट के दौरान, अल्काराज़ ने बिजली की तरह तेज़ी से बैकहैंड और फ़ोरहैंड शॉट लगाए और ज़बरदस्त रैलियाँ कीं. जोकोविच ने कोर्ट का फ़ायदा उठाने और अलाकाराज़ के ख़तरे को कम करने पर भरोसा किया. अल्काराज़ और जोकोविच कई बार एक-दूसरे की सर्विस तोड़ने से कुछ कदम दूर खड़े थे.

आखिरकार, जोकोविच ब्रेकपॉइंट के दौरान अल्काराज़ का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे और मुस्कुराए. हर बार जब अल्काराज़ ने सर्बियाई खिलाड़ी को गेम में आगे बढ़ने से रोका, तो स्पैनियार्ड अपनी प्रतिक्रिया में अधिक आक्रामक और उत्साहित था. पहले सेट में 6-6 की बराबरी के साथ, गेम टाईब्रेक में चला गया. अल्काराज़ के फ़ोरहैंड शॉट को स्लाइस करने के प्रयास के वाइड जाने के बाद जोकोविच ने पहला पॉइंट लिया. स्पैनियार्ड ने अगला पॉइंट लेने के लिए वापसी की. यह जोड़ी तब तक अविभाज्य लग रही थी जब तक कि जोकोविच ने लगातार चार पॉइंट लेकर पहला सेट अपने पक्ष में नहीं कर लिया. दूसरे सेट में, पहले सेट से मिलती-जुलती स्थिति ने खचाखच भरे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

जोकोविच ने सुनिश्चित किया कि अल्काराज़ को नेट के करीब आने और उनकी तीव्र रैलियों पर नियंत्रण रखने का कोई मौका न मिले. दूसरे सेट में कुछ शानदार रैलियाँ देखने को मिलीं, जिससे प्रशंसक अपने पैरों पर खड़े होकर दोनों के बीच हुए शानदार खेल का आनंद लेने को मजबूर हो गए. इन रैलियों में ड्रॉप शॉट एक आम थीम थी, जिसका इस्तेमाल दोनों टेनिस सितारों ने एक-दूसरे को मात देने के लिए किया.

दूसरे सेट में 6-6 की बराबरी पर रहने के बाद, पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए अल्काराज़ को दूसरा सेट जीतना ज़रूरी था. जोकोविच ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली, लेकिन अल्काराज़ ने वापसी करते हुए स्कोरलाइन को बराबर कर दिया. जोकोविच ने अपने सपने को हकीकत में बदलने और अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपने मज़बूत फ़ोरहैंड खेल पर भरोसा किया. पिछले महीने विंबलडन फ़ाइनल में अल्काराज़ के हाथों जोकोविच को जो दिल टूटा था, वह अब पुरानी याद बन चुका है.