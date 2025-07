Eating with bare hands: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में न्यूयॉर्क सिटी के 2025 के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी अपने हाथों से बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं. यह एक आम बात है, लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने इसे गंदा, अनहाइजेनिक और थर्ड क्लास तक कह डाला है. लेकिन क्या हाथ से खाना वाकई गंदा होता है? आइए जानते हैं इसे लेकर आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च क्या कहती हैं.

आयुर्वेद के अनुसार, खाना केवल शरीर को पोषण देने का काम नहीं करता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है. वहीं, आयुर्वेद मानता है कि हाथ से खाना पाचन शक्ति को मजबूत करता है. उंगलियों के स्पर्श से दिमाग को साइन मिलते हैं कि अब खाना आने वाला है. इससे लार बनना शुरू हो जाती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है. इससे शरीर में खाने का अवशोषण बेहतर तरीके से हो पाता है.

बात मॉर्डन साइंस की करें तो, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लीनिकल न्यूट्रीशन की साल 2009 की एक स्टडी के मुताबिक, जो लोग हाथ से खाते हैं, वे खाना ज्यादा ध्यान से और संतुलन में खाते हैं. इसे माइंडफुल इटिंग कहा जाता है. यानी हाथ से खाना खाने पर आप ओरईटिंग नहीं करते हैं. इससे आपकी सेहत में भी सुधार होता है और वजन भी संतुलित बना रहता है.

इससे अलग इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन द्वारा साल 2016 में की गई एक स्टडी के मुताबिक, हाथ से खाने से पाचन एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं और लार का निर्माण तेजी से होता है. लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम (Amylase Enzyme) भोजन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है.

Zohran says his worldview is inspired by the 3rd world while eating rice with his hands pic.twitter.com/FDaQfcNSJv