​​​​​​​World PCOS Day 2025: Anshula Kapoor ने बताया PCOS है तो डॉक्टर से जरूर पूछें ये 5 सवाल

What Is World PCOS Day: पीसीओएस का टेस्ट करवाकर गाइनाकोलॉजिस्ट के पास सलाह लेने जाया जाता है. ऐसे में अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ऐसे 5 प्रश्नों का जिक्र कर रही हैं जो सभी को डॉक्टर से मिलने के दौरान जरूर पूछने चाहिए.

PCOS Questions: अंशुला कपूर ने कहा डॉक्टर से जरूर पूछें PCOS से जुड़े ये सवाल.

World PCOS Day 2025: हर साल 1 सितंबर के दिन विश्व पीसीओएस दिवस मनाया जाता है. PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जोकि महिलाओं को होने वाला एक हॉर्मोनल डिसोर्डर है. पीसीओएस से जुड़ी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक पहुंचाना और इस स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के प्रति लड़कियों को सचेत करना ही इस दिन को मनाने का मकसद है. पीसीओएस ऐसी समस्या है जिसमें पीरियड्स अनियमित (Irregular Periods) होने लगते हैं, चेहरे पर एक्ने, एक्सेस हेयर ग्रोथ, इसके अलावा फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें और हॉर्मोनल दिक्कतें होने लगती हैं. ऐसे में पीसीओएस का जल्द से जल्द पता लगाना और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव करना बेहद जरूरी होता है. इसी बारे में बात करते हुए अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की बहन अंशुला कपूर (Anshula Kapoor) ने बताया है कि अगर आप पीसीओएस को लेकर डॉक्टर के पास सलाह लेने गई हैं तो कौनसे 5 सवाल हैं जो आपको गाइनाकोलॉजिस्ट से जरूर पूछने चाहिए.

PCOS से जुड़े कौनसे सवाल जरूर पूछने चाहिए

अंशुला कपूर जब 14 साल की तब PCOS से डाइगनॉस्ड हुई थीं. सोशल मीडिया पर अक्सर ही अंशुला अपनी पीसीओएस जर्नी का जिक्र करती रहती हैं और कभी अपनी डाइट तो कभी लाइफस्टाइल से जुड़े टिप्स सभी से शेयर करती हैं. अपने ऐसे ही एक वीडियो में अंशुला कपूर ने बताया है कि पीसीओएस के लिए जब भी आप गाइनाकोलॉजिस्ट (Gynecologist) के पास जाएं तो उनसे ये 5 जरूरी सवाल जरूर पूछें.

पहला सवाल

गाइनाकोलॉजिस्ट से पूछें कि आपको किस तरह का PCOS है. अंशुला ने बताया की पीसीओएस एक से ज्यादा टाइप का होता है जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस या इंफ्लेमेटरी पीसीओएस वगैरह. इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आपको किस तरह का पीसीओएस है.

दूसरा सवाल

आपकी रिपोर्ट्स का क्या मतलब है यह जरूर पूछें. डॉक्टर से यह भी जानें कि आपके हार्मोन लेवल्स कितने हैं और क्या बताते हैं.

तीसरा सवाल

गाइनोकॉलिजिस्ट से यह जरूर पूछें कि आपको लाइफस्टाइल से जुड़े कौनसे बदलाव करने चाहिए. आपको पूछना चाहिए कि आपको डाइट में किन चीजों को रखना है और किन चीजों को नहीं.

चौथा सवाल

अगला सवाल है कि आपको पीसीओएस के लिए अगला ब्लड टेस्ट (Blood Test) या अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए. ऐसा करने से आप खुद भी ट्रैक रख पाएंगे कि क्या बदलाव हो रहा है और क्या नहीं.

पांचवा सवाल

आखिर में यह पूछने की कोशिश करें कि आपके पीसीओएस की जड़ क्या है यानी पीसीओएस होने का मुख्य कारण क्या है. इससे आप जब पीसीओएस को ट्रीट करने की कोशिश करेंगी तो साथ ही उन चीजों से दूरी भी बना पाएंगी जिनके कारण असल में यह दिक्कत हो रही है.

