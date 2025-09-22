सिर्फ इन 3 आदतों से महिला ने घटाया 27 किलो वजन, ऐसी थी 84 किलो से 56 किलो तक की जर्नी

How to lose weight: कई लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग, जिम और तरह-तरह के हैक्स ट्राई करते हैं, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती. डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर भावना आनंद ने अपनी फिटनेस जर्नी से साबित किया है कि डिसिप्लिन और छोटी-छोटी हैबिट्स बड़े बदलाव ला सकती हैं. उन्होंने सिर्फ तीन साल में 27 किलो वजन घटाया और अब वो दूसरों को भी इस बदलाव के लिए इंस्पायर कर रही हैं.

कौन सी 3 आदतों ने बदल दी ज़िंदगी? (Lifestyle Habits)

भावना आनंद ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स से शेयर किया है कि कैसे उन्होंने 84 किलो से 56.6 किलो का सफर तय किया.

Resistance Training अपनाई

उन्होंने बताया कि रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और प्रोग्रेसिव ओवरलोड उनकी फिटनेस जर्नी का अहम हिस्सा रहा. वर्कआउट ट्रैक करने से उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस समझने में मदद मिली.

प्रोटीन युक्त आहार (Protein-Rich Diet)

भावना हर दिन प्रोटीन से भरपूर मील्स खाती थीं. उनका कहना है कि मसल्स ग्रोथ, रिकवरी और न्यूट्रिशन बैलेंस के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है.

पूरी नींद है जरूरी (Proper Sleep Routine)

उनकी तीसरी हैबिट थी अच्छी नींद और तय रूटीन. डिनर जल्दी करना, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना...इन आदतों से उनके बॉडी को रिकवरी टाइम मिला और एनर्जी लेवल भी बढ़ा.

महिलाओं के लिए खास संदेश (special message for women)

भावना ने महिलाओं को मैसेज देते हुए कहा कि 30 की उम्र के बाद मसल्स लॉस और एनर्जी डिप होना नॉर्मल है. 35 के बाद हार्मोनल बदलाव और स्लो मेटाबॉलिज़्म भी असर डालता है, लेकिन अगर महिलाएं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोटीन डाइट और अच्छी नींद को अपनाएं, तो ये सब बदलाव पॉज़िटिव बन सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

