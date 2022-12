नहाने से पहले या बाद में कब लगाना चाहिए शरीर में तेल, यहां जानें सही तरीका Oil Massage करने का

Body oil : शरीर की मालिश के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए.

Oil Massage : आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर नसीहत देते देखा होगा नहाने से पहले पूरे शरीर की तेल से मालिश करने का. आखिर इसके पीछे क्या वजह होती होगी कभी आपने सोचा है, दरअसल इसके पीछे वैज्ञानिक (scientific reason of oil massage) कारण है. आज हम लेख में एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे शरीर में कैसे और क्यों तेल (how to apply oil on body) लगाना चाहिए उसके बारे में बताएंगे ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन सुलझ जाए, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.