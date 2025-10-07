सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं आप? जान लीजिए इसके फायदे और नुकसान

Winter Shower Tips: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद मौसम ने आखिरकार अपना मिजाज बदल लिया और हल्की ठंड महसूस होने लगी है. ठंड बढ़ने के साथ-साथ कुछ लोगों में नहाने का डर भी बढ़ता जाता है. कई लोग ऐसे हैं, जो अभी से गीजर का बटन ऑन करके नहाने लगे हैं. वहीं कुछ लोगों को लगता है कि सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाना बेहतर रहता है. आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में आपको कैसे पानी से नहाना चाहिए और ठंडे पानी से नहाने के क्या फायदे होते हैं.

ठंडे पानी से नहाने के फायदे

अक्सर आपने कई लोगों को आइस बाथ लेते हुए देखा होगा, ऐसा करने के पीछे वो तर्क देते हैं कि इससे शरीर को आराम मिलता है और मसल्स रीलैक्स होती हैं. ये बात बिल्कुल सही है, ठंडे पानी से नहाने के कई फायदे होते हैं.

ठंडे पानी से नहाने से तनाव कम करने में मदद मिलती है और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करता है.

ठंडे पानी से नहाने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहता है.

ठंडे पानी से नहाने से बालों की सेहत भी ठीक रहती है और डैंड्रफ जैसी समस्या नहीं होती.

ऐसा करने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिससे मूड अच्छा रखने में मदद मिलती है.

इन बातों का रखना होगा ख्याल

सर्दियों में पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, ऐसे में अगर आपका शरीर इसे सहने लायक है, तभी आप ठंडे पानी से नहाएं. ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए. उन्हें हल्के गर्म पानी से नहाना चाहिए. कुछ लोगों की बॉडी एकदम ठंडे पानी से शॉक में जा सकती है, इसीलिए अगर कोई बीमारी या फिर कमजोरी है तो कोशिश करें कि पानी ज्यादा ठंडा न हो. खासतौर पर बुजुर्गों को ऐसा करने से बचना चाहिए. उनके लिए गुनगुना पानी ही बेहतर है.

ये तरीका है सही

अगर आप सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर ऐसा करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, जिन्हें फॉलो करना काफी जरूरी है. ध्यान रहे कि सीधे सिर पर ठंडा पानी न डालें, पहले शरीर पर पानी डालें और फिर धीरे-धीरे सिर से पानी डालना शुरू करें. ठंडे पानी से नहाने के बाद ज्यादा देर तक ठंड में न रहें, लंबे समय तक ऐसा करने से आपको हाइपोथर्मिया का खतरा हो सकता है.