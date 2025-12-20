Winter Hair Growth: बालों की ग्रोथ बढ़ाने वाले 3 फूल, इस तरह करें इस्तेमाल, बालों में आ जाएगी नई जान

Winter Hair Growth: काले-घने बाल हर महिला की ख्वाहिश होती है, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल और खराब वातावरण में बालों की हेल्थ खराब होते जा रही है. ऐसे में बालों की मजबूती और ग्रोथ के लिए लोग बाजार में मिलने वाले कई प्रकार के हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद भी लोगों को मनचाहा लुक नहीं मिलता. अगर, आप भी उसी लिस्ट में हैं तो आपके बालों को कुछ खास और कुछ नेचुरल चीज की जरूरत है. ऐसे में आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित कुछ फूल आपके बालों में नई जान डाल सकते हैं.

बरगामोट का फूल

बरगामोट बालों को मजबूत बनाने और क्यूटिकल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत लाभकारी है. यह स्कैल्प के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जिससे आपके बाल लंबे, चमकदार और रेशमी बनते हैं. यह बालों के टूटने का कारण बनने वाले रूखेपन और बेजानपन को भी रोकता है. आप बरगामोट तेल लगाकर शुरुआत कर सकते हैं या घर पर ही एक ऐसा हेयर मास्क बना सकते हैं, जो आपके स्कैल्प और बालों के लिए फायदेमंद हो.

यह खूबसूरत लाल फूल बालों का झड़ना और दोमुंहे बालों को रोकता है, रूखेपन को कम करता है और बालों को मनचाहा वॉल्यूम देता है. आयुर्वेद के अनुसार, हिबिस्कस को बालों की देखभाल के लिए सबसे बेहतरीन फूलों में से एक माना जाता है. आप फूल को पीसकर, उबालकर हिबिस्कस के पानी से बाल धो सकते हैं या घर पर ही हेयर मास्क बना सकते हैं. अगर आप लंबे और स्वस्थ बाल चाहते हैं, तो हिबिस्कस तेल का इस्तेमाल करें, जो आपके बालों को वह पोषण देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी.

बालों की देखभाल के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले फूलों में से एक रोजमेरी का फूल है, जो स्कैल्प के लिए बेहद फायदेमंद है. यह फूल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. यह गंजेपन और बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए भी लाभकारी है. चमकदार लंबे बालों से लेकर रूसी दूर करने तक रोजमेरी समय से पहले बालों को सफेद होने से भी रोकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.