लाल कपड़े और सफेद दाढ़ी में ही क्यों दिखते हैं Santa Claus? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

Why does Santa Claus always wear red and white: क्रिसमस आते ही सबसे पहली तस्वीर जो हमारे दिमाग में आती है, वो है लाल कपड़ों में, सफेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज की. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेंटा हमेशा लाल और सफेद रंग में ही क्यों दिखते हैं? या क्रिसमस की थीम हमेशा रेड एंड व्हाइट ही क्यों होती है? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं. दरअसल, इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक कहानी मशहूर हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

संत निकोलस से शुरू हुई कहानी

कहा जाता है कि सेंटा का असली नाम संत निकोलस था. कहानियों के अनुसार, चौथी शताब्दी में संत निकोलस तुर्की के मायरा इलाके में रहते थे. वे बहुत दयालु थे और गरीब बच्चों को चुपचाप तोहफे दिया करते थे. कई ऐतिहासिक चित्रों में संत निकोलस को लाल रंग के वस्त्रों में दिखाया गया है. माना जाता है कि यहीं से लाल रंग सेंटा की पहचान बना.

यूरोप में, खासकर डच लोगों की लोककथाओं में एक किरदार था 'सिंटरक्लास'. यह भी संत निकोलस से ही प्रेरित था. जब डच लोग अमेरिका पहुंचे, तो वे इस कहानी को भी अपने साथ लाए. समय के साथ 'सिंटरक्लास' का नाम बदलकर 'Santa Claus' हो गया और यह किरदार पूरी दुनिया में मशहूर हो गया.

साल 1823 में Clement Clarke Moore की कविता 'Twas The Night Before Christmas' ने सेंटा को एक खुशमिजाज, मोटे से बूढ़े इंसान के रूप में दिखाया था, जो बच्चों के लिए तोहफे लाता था. कहा जाता है कि यहीं से लोगों के बीच सेंटा की इमेज बनी थी.

इन सब से अलग ये भी माना जाता है कि Santa के लाल कपड़े Coca-Cola ने बनाए हैं. दरअसल, Coca-Cola ने 1930 के दशक में अपने विज्ञापनों में सेंटा को लाल और सफेद रंग के कपड़ों में दिखाया था, जिससे यह छवि पूरी दुनिया में फैल गई. हालांकि, BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटा लाल कपड़ों में इससे पहले भी दिखाए जा चुके थे. यानी Coca-Cola ने सेंटा को बनाया नहीं था, लेकिन उस विज्ञापन के बाद सेंटा लोगों के बीच और मशहूर जरूर हो गए थे.

आज सेंटा क्लॉज फिल्मों, कार्टून और विज्ञापनों का अहम हिस्सा बन चुके हैं. 1912 में पहली बार एक फिल्म में सेंटा दिखे. इसके बाद Elf, The Santa Clause और Miracle on 34th Street जैसी फिल्मों ने सेंटा को और लोकप्रिय बना दिया.

इस तरह सेंटा क्लॉज और उनके लुक के पीछे कई अलग-अलग कहानियां फेमस हैं.