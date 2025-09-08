घर में घुसते ही आती है अजीब सी बदबू? यहां जान लें कारण और छुटकारा पाने का तरीका

Home Hacks: कई लोग घर से आने वाली अजीब बदबू से परेशान रहते हैं. कई बार तो खूब सफाई करने के बाद भी ये बदबू नहीं जाती है. ऐसे में फिर वे महंगे एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, इनका असर भी कुछ ही समय तक रहता है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि कई बार इस तरह की बदबू की वजह कुछ छिपी हुई चीजें होती हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है. डिजिटल क्रिएटर शशांक आल्शी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में घर की बदबू के असली कारण और उनसे छुटकारा पाने के आसान तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

रात में पैरों के तलवों पर नारियल का तेल लगाने के क्या फायदे हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कैसा होगा असर

इन वजह से आती है घर से बदबू

शशांक आल्शी बताते हैं, गंदे फिल्टर बदबूदार हवा को बार-बार कमरे में फैलाते रहते हैं. खासकर उमस वाले मौसम में यह बदबू और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में हर 3 हफ्ते में AC फिल्टर को साफ करें.

जूते भी घर से आ रही बदबू का कारण बन सकते हैं. पसीने से भीगे जूते अगर लंबे समय तक शू रैक में बंद रहें, तो उनसे बदबू आने लगती है. ये गंध काफी तेज होती है और पूरे घर में फैल सकती है. इससे छुटकारा पाने के लिए पुराने मोजों में बेकिंग सोडा डालकर रातभर जूतों में रखें. बेकिंग सोडा नमी को सोखकर बदबू को दूर करता है. साथ ही हफ्ते में एक बार शू रैक को हवा जरूर लगवाएं.

अगर बदबू रसोई से आ रही है, तो इसका कारण सिंक ड्रेन में जमी ग्रीस और सड़ी हुई खाने की चीजें हो सकती हैं. इसे ठीक करने के लिए हफ्ते में एक बार गरम पानी, नमक और बेकिंग सोडा डालकर सिंक ड्रेन को साफ करें. इससे किचन की बदबू गायब हो जाएगी.

इन सब से अलग कई बार गीले तौलिए भी बदबू का कारण बन सकते हैं. खासतौर पर जब उन्हें दरवाजे के पीछे टांग दिया जाए, तो वे फंगस का घर बन जाते हैं. इससे बचने के लिए तौलिए को धूप में सुखाएं और हर 2-3 बार इस्तेमाल के बाद धोएं.

इन छोटे-छोटे बदलावों से आप अपने घर को बदबू से छुटकारा दिला सकते हैं. बेकिंग सोडा, गरम पानी और धूप जैसे घरेलू उपाय न केवल आसान हैं बल्कि महंगे परफ्यूम और रूम फ्रेशनर से ज्यादा असरदार भी हैं. ऐसे में अगली बार अगर घर में अजीब सी बदबू महसूस हो, तो सिर्फ स्प्रे करने के बजाय इन छिपे कारणों को पहचानें और सही कदम उठाएं.