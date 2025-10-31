विज्ञापन

गुड़ की चाय क्यों फट जाती है? क्या हम रोज गुड़ की चाय पी सकते हैं, 99% लोगों को नहीं आती बनानी चाय

गुड़ की चाय कैसे बनाएं ? इस बार, इन सर्दियों में ट्राय कीजिए गुड़ वाली चाय जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत के लिए भी फायदेमंद. बस डर ये लगता है कि गुड़ डालते समय कहीं चाय फट न जाए.

Read Time: 3 mins
Share
गुड़ की चाय क्यों फट जाती है? क्या हम रोज गुड़ की चाय पी सकते हैं, 99% लोगों को नहीं आती बनानी चाय
क्या हम चाय में गुड़ डाल सकते हैं?

Gud ki kali chai kaise banaen : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ठंड की सिहरन और गर्म चाय की तलब दोनों बढ़ जाती हैं. ऐसे में अगर सुबह की शुरुआत एक कप कड़क, मसालेदार चाय से हो जाए, तो दिन की थकान भी छूमंतर हो जाती है. वैसे तो लोग आमतौर पर चीनी वाली चाय पीते हैं. लेकिन इस बार, इन सर्दियों में ट्राय कीजिए गुड़ वाली चाय (Gur Ki Chai Kaise Banayen) . जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत के लिए भी फायदेमंद. बस डर ये लगता है कि गुड़ (Gur Khane Ke Fayde) डालते समय कहीं चाय फट न जाए. इसलिए हम आपको बता रहे हैं ऐसा एक तरीका जिसे फॉलो कर आप गुड़ की चाय बिना किसी डर के बना सकते हैं.

दिमाग में गंदे विचार क्यों आते हैं? किस विटामिन की कमी से दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं, जान‍िए यहां पर

गुड़ की चाय बनाने की रेसिपी (Jaggery Tea Recipe)

  • सबसे पहले एक पैन में दो कप पानी डालकर गर्म करें. जैसे ही पानी में उबाल आने लगे, उसमें तीन छोटे टुकड़े गुड़ के डालें.
  • ध्यान रखें, गुड़ को हमेशा गर्म पानी में ही घोलें. इससे चाय फटती नहीं है.
  • जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा हो, तब तक अदरक, इलायची और एक लौंग को हल्का सा क्रश कर लें.
  • चाहें तो थोड़ी काली मिर्च या सौंफ भी डाल सकते हैं. ताकि फ्लेवर और बढ़ जाए.
  • अब इन मसालों को भी पानी में डाल दें ताकि उनका सुगंध और स्वाद पानी में अच्छे से उतर जाए.
  • इसके बाद डालें दो चम्मच चाय पत्ती. अगर आपको ज्यादा कड़क चाय पसंद है तो मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं.
  • दूसरी ओर, एक पैन में डेढ़ कप दूध गर्म कर लें. फिर इस दूध को उबलते चाय मिश्रण में डाल दें और 2 मिनट तक उबलने दें.
  • बस आपकी गाढ़ी, खुशबूदार और एकदम परफेक्ट गुड़ वाली चाय तैयार है.
Latest and Breaking News on NDTV

गुड़ की चाय के फायदे (Benefits Of Jaggery Tea)

इस चाय की सबसे खास बात यह है कि यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है. गुड़ शरीर को गर्म रखता है, पाचन सुधरता है और सर्दियों में एनर्जी भी देता है. अदरक और इलायची के साथ इसका कॉम्बिनेशन इसे और भी सुकूनभरा बनाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com