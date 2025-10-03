पूरी नींद लेने के बाद भी क्यों रहती है थकान? ये है वजह

Why do I feel tired after sleeping: कई बार हम 7–8 घंटे की नींद लेकर उठते हैं, लेकिन सुबह फिर भी शरीर और दिमाग सुस्त महसूस करता है. यही नहीं धीरे-धीरे दिनभर सुस्ती और थकान बनी रहती है. ये सिर्फ नींद की गुणवत्ता (क्वांटिटी) नहीं, बल्कि नींद की क्वालिटी और lifestyle habits पर भी निर्भर करता है. सिर्फ ज्यादा सोना ही काफी नहीं, सही खानपान, stress-free mind और हाइड्रेशन के साथ ही बॉडी को असली एनर्जी मिलती है. छोटे-छोटे बदलाव करके आप सुबह की थकान (morning tiredness) से छुटकारा पा सकते हैं.

कारण 1 – नींद की खराब गुणवत्ता (Poor Sleep Quality)

नींद का टाइम पूरा होना जरूरी है, लेकिन अगर नींद बार-बार टूटी हो या डीप स्लीप न मिली हो, तो body properly recharge नहीं कर पाती. यही वजह है कि सुबह थकान महसूस होती है.

ये है समाधान

सोने से पहले फोन/लैपटॉप से दूरी बनाएं.

कमरे को अंधेरा और शांत रखें.

रोज़ाना एक ही समय पर सोएं और उठें.

कारण 2 – गलत खानपान (wrong eating habits)

रात को हैवी या ऑयली खाना खाने से पाचन धीमा (digestion slow) हो जाता है और नींद डिस्टर्ब होती है. इसी वजह से अगली सुबह बॉडी फ्रेश महसूस नहीं करती.

समाधान:

डिनर हल्का और जल्दी रखें.

ज्यादा मसालेदार और तैलीय खाना avoid करें.

डिनर के बाद हल्की वॉक करें.

कारण 3 – डिहाइड्रेशन (feel sleepy all day)

शरीर में पानी की कमी भी थकान और आलस्य की बड़ी वजह है. नींद से उठने के बाद अगर पानी न पिएं तो ब्रेन और muscles sluggish हो जाते हैं.

समाधान:

सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिएं.

दिनभर में कम से कम 8–10 गिलास पानी पिएं.

कारण 4 – विटामिन और खनिज की कमी (Vitamin & Mineral Deficiency)

Vitamin D, B12 या Iron की कमी होने पर भी पर्याप्त नींद के बावजूद थकावट बनी रहती है.

समाधान:

Regular health check-up करवाएं.

आहार में हरी सब्जियां, dry fruits और प्रोटीन शामिल करें.

डॉक्टर की सलाह पर supplements लें.

कारण 5 – Stress और Mental Fatigue (tired after 8 hours sleep)

मानसिक तनाव और चिंता से शरीर को आराम नहीं मिलता. इसका असर नींद और अगले दिन के ऊर्जा स्तर पर पड़ता है.

समाधान:

Meditation और breathing exercises करें.

Screen time limit करें.

Positive bedtime routine अपनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

