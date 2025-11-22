चिन पर पिंपल क्यों होता है? डॉक्टर ने बताया ठुड्डी पर बार-बार पिंपल निकले तो क्या करें

What does acne on the chin mean: चेहरे पर पिंपल होना आम बात है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें हर थोड़े दिनों में केवल चिन यानी ठुड्डी पर पिंपल निकल आते हैं. कई बार इन पिंपल में दर्द का एहसास भी बढ़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है यानी आपके चिन पर भी बार-बार एक्ने या पिंपल हो रहे हैं, तो बता दें कि इसके पीछे एक खास कारण जिम्मेदार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर नेचुरोपैथी डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं ठुड्डी पर बार-बार पिंपल क्यों निकलते हैं, साथ ही जानेंगे इन्हें ठीक करने का तरीका.

क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग बताती हैं, अगर बार-बार खासकर ठुड्डी पर ही पिंपल निकलते हैं, तो यह आपके शरीर के अंदर हो रही कुछ गड़बड़ियों का संकेत भी हो सकता है. खासकर इसका एक बड़ा कारण बड़ी आंत में जमा गंदगी या टॉक्सिन हो सकते हैं. आसान भाषा में कहें, तो अगर आपके पेट की सफाई ठीक से नहीं होती, आपको कब्ज रहता है या आपका बाउल मूवमेंट धीमा है, तो इसका असर स्किन पर दिख सकता है. ऐसा होने पर खालकर चिन पर बार-बाप पिंपल्स निकलते हैं.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताती हैं, इसके लिए रोज सुबह थोड़ा समय धूप में बिताएं. सुबह की हल्की धूप आपके सर्केडियन रिदम को सेट करने में मदद करती है, जिससे पाचन सुधर सकता है. सुबह की हल्की धूप सुरक्षित होती है और इसे लेना फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, अगर आप सुबह समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दोपहर की धूप में भी बैठ सकते हैं लेकिन इस समय चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं. दोपहर की धूप बिना सनस्क्रीन के लेना त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है. इससे सनबर्न या स्किन डैमेज का खतरा बढ़ता है.

धूप लेने से अलग दिनभप में पर्याप्त पानी पिएं.

अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजों को शामिल करें. फाइबर पाचन को बेहतर कर मल त्याग करने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या में राहत मिलती है.

रोज 7–8 घंटे की नींद लें.

चेहरा बार-बार न छुएं.

सोने के लिए साफ चादर और साफ तकिए कवर का इस्तेमाल करें.

इन सब से अलग लाइट, नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

