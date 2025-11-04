सुबह उठकर किसका चेहरा देखना चाहिए? क्या होता है असर, जानिए यहां

Morning Tips: हर कोई चाहता है कि उसका पूरा दिन हंसी-खुशी और सकारात्मकता के साथ बीते. इसके लिए सुबह की अच्छी शुरुआत होना भी बहुत जरूरी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह की अच्छी शुरुआत इसपर भी निर्भर करती है कि आप जागकर सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं. कहा जाता है कि इसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है. ऐसे में अगर आप यह सोच रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पूरा दिन पॉजिटिव और खुशी के साथ बिताने के लिए सुबह जागकर किसका फेस देखना अच्छा माना जाता है.
माता-पिता का चेहरा
सुबह जागकर अपने माता-पिता का चेहरा देखना बहुत अच्छा माना जाता है. इससे पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ बीतता है. साथ ही मन भी काफी शांत रहता है. यह भी कहा जाता है कि अगर सुबह उठकर माता-पिता का फेस दिख जाए तो पूरे दिन के कार्यों में सफलता मिलती है.पत्नी और बच्चों का चेहरा
सुबह जागकर पत्नी या फिर बच्चों का चेहरा दिख जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. दरअसल, बच्चे और जीवनसाथी लाइफ में खुशियों का प्रतीक माने जाते हैं. इनका फेस सुबह देखने से आप पूरे दिन पॉजिटिव भी महसूस कर सकते हैं.भगवान की तस्वीर
अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की तस्वीर के दर्शन करते हैं तो इससे पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है. साथ ही सुबह उठकर मानसिक शांति का भी एहसास होता है. इसके अलावा ऐसा करने से कार्य करने में एकाग्रता बढ़ती है और सफलता हासिल होती है.गुरु का चेहरा देखना
सुबह-सुबह जागकर अपने गुरु या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति का चेहरा देखना भी काफी शुभ माना गया है. ऐसा करने से मानसिक शांति बढ़ने के साथ-साथ एकाग्रता भी बढ़ती है. साथ ही अगर इससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी काफी अच्छी हो जाती है.सुबह उठकर क्या करना चाहिए?
सेहत को अच्छा रखने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए. इससे डिहाईड्रेशन दूर होने के साथ-साथ शरीर की समस्याओं से राहत मिलती है. इसके बाद आप लाइट वर्कआउट कर सकते हैं, इससे बॉडी एक्टिव होती है और फिटनेस मेनटेन रहती है.
