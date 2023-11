वजन घटाने के लिए इन लोगों को नहीं करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, उठाना पड़ सकता है बड़ा जोखिम

इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे नहीं करनी चाहिए | Who should not do intermittent fasting?

- ब्रेस्टफीड कराने वाली महिला - आपको बता दें कि यह डाइट ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं को नहीं करनी चाहिए. इससे बच्चे और मां की सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

- ईटिंग डिसऑर्डर - जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर की परेशानी है उन्हें भी इस डाइट का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

- टाइप 1 डायबिटीज - जो लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं उन्हें भी इस डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए. क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग इंसुलिन लेते हैं इसलिए उन्हें इस तरह की डाइट से बचना चाहिए.

- प्रेगनेंसी - गर्भवती महिलाओं को भी इस डाइट को करने से बचना चाहिए. क्योंकि इससे पेट में पल रहे बच्चे के पोषण पर बुरा असर पड़ता है. यह मां और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.