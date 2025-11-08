Miss Universe 2025 में शामिल होने वाली मनिका विश्वकर्मा कौन हैं? Delhi University के इस कॉलेज में कर रहीं पढ़ाई, देखिए उनकी अनसीन फोटोज

Manika Vishwakarma, Miss Universe 2025: इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जो थाईलैंड (Thailand) में चल रहा है. इस साल राजस्थान की 22 वर्षीय मॉडल मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma) मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता (Miss Universe 2025) में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इससे पहले अगस्त 2025 में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम किया था, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था. 22 साल की मनिका विश्वकर्मा अभी बैंकॉक में रूबी रेड गाउन और देसी अनारकली में सबको अपना दीवाना बना रही है. अब कुछ दिन बाद यानी 21 नवंबर को फिनाले है, जहां मनिका भारत का नाम रोशन कर सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं कौन हैं मनिका विश्वकर्मा? मनिका विश्वकर्मा कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं और मनिका विश्वकर्मा की अनसीन फोटो (Manika Vishwakarma Photos).
कौन हैं मनिका विश्वकर्मा? (who is Manika Vishwakarma)
मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ. वह अब दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि पढ़ाई और मॉडलिंग दोनों ही यही से चल रही है. मनिका को उनके माता-पिता बहुत सपोर्ट करते हैं.
मनिका विश्वकर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं. मनिका ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं. इसके अलावा उन्होंने ललित कला अकादमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग का कोर्स भी किया है. वह NCC कैडेट भी रही हैं. इसके अलावा मनिका विदेश मंत्रालय के BIMSTEC इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.
74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 21 नवंबर, 2025 को थाईलैंड के नोंथाबुरी में इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में मिस यूनिवर्स 2024, डेनमार्क की विक्टोरिया थेलविग, अपने उत्तराधिकारी को ताज सौंपेंगी. इससे पहले भारत तीन बार मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुका है, जिसमें सुष्मिता सेन (1994), लारा दत्ता (2000) और हर्नाज संधू (2021) का नाम शामिल है.मनिका विश्वकर्मा किसे मानती हैं अपना रोल मॉडल
मनिका विश्वकर्मा ने एक इंटरव्यू के कहा था कि उनके जीवन में दो सबसे बड़े आदर्श हैं. उनकी मां और सुष्मिता सेन. उन्होंने सुष्मिता सेन की तारीफ करते हुए कहा था कि सुष्मिता सेन उनके लिए हमेशा से एक ऐसी महिला रही हैं, जो न केवल कुछ कहती हैं, बल्कि उसे करके भी दिखाती हैं. मिस यूनिवर्स बनने से लेकर अपनी जिंदगी के सफर तक, उन्होंने जो भी कहा, उसका हर शब्द उनके लिए मायने रखता था और उन्होंने उसे साबित किया है. मनिका सुष्मिता सेन के इसी बेबाक व्यक्तित्व के कारण उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है. जिससे उन्हें केवल ग्लैमर नहीं, बल्कि एक्शन और कॉनफिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ताकत मिलती है.
