Amla Powder For White Hair: आंवला पाउडर के साथ ये 2 चीजें मिलाकर सिर में लगाएं, सफेद बालों को कहें अलविदा

Amla Powder For Hair: आंवला प्राकृतिक रूप से विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और टैनिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. ये बालों में मेलेनिन के लेवल को बढ़ाते हैं और उन्हें काला करने में मदद करते हैं.

बालों के लिए आंवला के फायदे
Amla Powder For White Hair: उम्र बढ़ने के साथ बालों का सफेद होना स्वाभाविक है, लेकिन आजकल के समय में कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, जो कम उम्र के लोगों के लिए अच्छे नहीं होते, अक्सर लोग इसे छुपाने के लिए बाजार में मिलने वाले हेयर कलर और हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इनमें मौजूद केमिकल बालों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इन सबके बावजूद, आप प्राकृतिक रूप से अपने बालों को काला कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं बालों को नेचुरल रूप से काला करने के लिए क्या करना चाहिए.

आंवला प्राकृतिक रूप से विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और टैनिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. ये बालों में मेलेनिन के लेवल को बढ़ाते हैं और उन्हें काला करने में मदद करते हैं. यह न केवल बालों को घना बनाता है, बल्कि उन्हें चमकदार काला भी बनाता है. आंवले के साथ मेहंदी और नील पाउडर मिलाकर बालों में लगाया जाए तो बाल काले हो जाते हैं.

बालों का रंग तैयार करना के लिए सामग्री

  • आंवला पाउडर – 2 बड़े चम्मच
  • मेंहदी पाउडर – 1 बड़ा चम्मच
  • इंडिगो पाउडर – 1 बड़ा चम्मच
  • कॉफी या काली चाय पाउडर – 1 चम्मच
  • नारियल या अरंडी का तेल – 1 छोटा चम्मच
  • नींबू का रस – कुछ बूंदें
  • गर्म पानी - आवश्यकतानुसार

बालों का रंग तैयार करने की विधि

आंवला पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसमें मेहंदी, नील, कॉफी पाउडर, नींबू का रस और थोड़ा सा नारियल तेल डालकर चिकना मिश्रण बना लें. इस मिश्रण को कम से कम 30 मिनट के लिए अलग रख दें. फिर इसे अपने सिर पर लगाएं और दो घंटे के लिए छोड़ दें. अगले दिन अपने बालों को शैम्पू से धो लें. इसका इस्तेमाल 15 दिन में एक बार करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

