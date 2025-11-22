मेहंदी के पत्तों को उबालकर बाल धोने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए मेहंदी के पत्तों के फायदे

Mehndi Ke Patte Ke Fayde: सफेद बालों को छिपाने के लिए नेचुरल हिना को सबसे अच्छा माना जाता है. ये बालों को बिना नुकसान पहुंचाए नेचुरल कलर देती है. यही वजह है कि आज भी कई लोग बाजार में मिलने वाले फैंसी हेयर कलर न लेकर घर पर ही मेहंदी के पत्तों को पीसकर बालों में लगाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग देने से अलग मेहंदी के पत्ते और भी कई तरीके से आपके बालों को फायदा पहुंचा सकते हैं? मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन श्रेया गोयल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर मेहंदी के पत्तों के ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इन पत्तों को इस्तेमाल करने का तरीका-

मेहंदी के पत्तों के फायदे

सबसे पहले श्रेया गोयल कहती हैं, मेहंदी के पत्तों में एंटी-फंगल गुण होते हैं. जब आप इन पत्तों को पानी में उबालकर, इस पानी से बाल धोते हैं, तो यह स्कैल्प पर जमा फंगस और गंदगी को हटाने में मदद करता है. इससे डैंड्रफ धीरे-धीरे कम होने लगता है और सिर में खुजली भी घटती है. जिन लोगों को बार-बार डैंड्रफ की समस्या रहती है, उनके लिए यह एक सुरक्षित और सिंपल उपाय हो सकता है.

डाइटिशियन श्रेया के अनुसार, मेहंदी का पानी स्कैल्प को ठंडक देता है और उसे शांत करता है. जब स्कैल्प हेल्दी होता है तो बाल जड़ों से मजबूत बनने लगते हैं. इससे हेयर फॉल धीरे-धीरे कम होने लगता है. इसके साथ ही मेहंदी के पत्तों के न्यूट्रिएंट्स बालों को प्राकृतिक रूप से स्ट्रेंथ भी देते हैं.

मेहंदी के पत्तों में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो स्कैल्प को नमी देकर हाइड्रेट रखती हैं. इससे ड्राईनेस कम होती है और सिर में जलन या खिंचाव जैसी समस्या में भी राहत मिलती है.

मेहंदी के पत्तों का पानी स्कैल्प की सफाई करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर बनाता है. साफ और हेल्दी स्कैल्प पर नए बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में इस पानी को नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर बाल थोड़े घने और मजबूत महसूस हो सकते हैं.

इन सब से अलग मेहंदी का पानी बालों को सॉफ्ट और स्मूद बनाता है. यह बालों की सतह पर एक हल्की-सी परत बनाता है, जिससे बाल स्वाभाविक रूप से चमकदार दिखते हैं. अगर आपके बाल रूखे या बेजान हो जाते हैं, तो यह रिंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

कुछ ताजे मेहंदी के पत्ते लें.

इन्हें धोकर पानी में 10-15 मिनट तक उबाल लें.

इसके बाद पानी ठंडा होने पर इसे छान लें.

हर बार शैंपू करने के बाद इस पानी से बाल धो लें.

श्रेया गोयल कहती हैं, यह एक प्राकृतिक घरेलू उपाय है, जो आपके बालों को कई तरह से फायदे पहुंचा सकता है. हालांकि, अगर आपको किसी तरह की एलर्जी, खुजली या जलन महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.