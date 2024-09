बाल हो जाएंगे लंबे, घने और काले, अगर रोज इस समय लगाएंगे तेल, फिर एक भी बाल झड़ेगा नहीं

Hair Oiling Do's and Don'ts: बालों की अच्छी सेहत के लिए ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है. इससे हमारे बाल मजबूत रहते हैं. अगर आप अपने बालों में (Hair Oiling Tips) सही तरीके से ऑयलिंग करते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं और आपके बाल घने और सुंदर हो सकते हैं. ऑयलिंग से बालों (Hair Oiling Benefits) को पोषण मिलता है साथ ही उनकी चमक भी बढ़ती है और झड़ना कम होता है. लेकिन, तेल कैसे लगाएं, (How To Oil Your Hair) कब लगाएं इसका सही तरीका पता होना चाहिए. तो आइए जानते हैं बालों में ऑयलिंग करने का सही तरीका.

WWE सुपरस्टार डेव बटिस्टा की वेट लॉस जर्नी जानकर चौंक जाएंगे, इस चीज को करके घटाया 22 किलो से ज्यादा वजन



तेल को गर्म करके लगाएं

तेल को गर्म करने से तेल में पोषक तत्व की क्षमता बढ़ जाती है और यह आसानी से बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है. तेल को किसी बर्तन में रखकर लगभग उसे 10 से 15 सेकंड तक गर्म करें.



बालों की चंपी

गर्म तेल से धीरे-धीरे अपने बालों की मालिश करें. अपनी उंगलियां की सहायता से बालों की जड़ों में अच्छे से तेल लगाकर बालों की मालिश करें. इससे बाल बहुत मजबूत होते हैं. बालों का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और पोषण मिलता है.





बालों को ढकना

तेल लगाने के बाद बालों को किसी कॉटन के कपड़े या तौलिये से अच्छी तरह से ढक दें. ऐसा करने से बालों की जड़ों तक तेल अच्छे से पहुंचकर उन्हें मजबूती देता है. तेल को अपने बालों में कम से कम 1 घंटे तक के लिए लगा रहने दें. अगर समय हो तो इसे पूरी रात लगा कर रखें.



बालों को धोना

ऑयलिंग करने के बाद एक केमिकल फ्री माइल्ड शैंपू का उपयोग करें. अगर अपने बालों को गुनगुने पानी से धोते हैं तो यह और भी अच्छा है. कभी भी शैंपू को डायरेक्ट बालों में नहीं लगाना चाहिए. इससे पहले पानी में डाइल्यूट कर लें फिर अच्छी तरह से अपने बालों में हर जगह लगाकर पानी से अच्छे से धुल लें. अपने बालों को अच्छे से धुलने के बाद किसी कॉटन के कपड़े या तौलिये से हल्का दबाकर रखें.





कैसे सुखाना है?

बालों को बहुत तेज रगड़कर नहीं सुखाना चाहिए. इससे आपके बालों में नमी रहती है और वह टूट भी सकते हैं. सूखे बालों में हल्के से कंघी लगाकर बालों को सुलझा लें.

Pitru Paksha 2024: पितृपक्ष पर किस दिन पड़ रहा है कौन सा श्राद्ध?