विज्ञापन

सितंबर के महीने में दिल्ली के पास घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, यार-दोस्तों के साथ आज ही बना लीजिए प्लान

Places To Visit In September: यहां ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशंस का जिक्र किया जा रहा है जो सितंबर के महीने में घूमने के लिए बेस्ट हैं. इस सुहावने मौसम में इन जगहों पर घूमने का अलग ही लुत्फ आएगा.

Read Time: 3 mins
Share
सितंबर के महीने में दिल्ली के पास घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, यार-दोस्तों के साथ आज ही बना लीजिए प्लान
September Travel: सितंबर के महीने में किन जगहों की सैर की जा सकती है जानिए यहां.

Travel Destinations: घूमने-फिरने के लिए सबसे अच्छे महीने साल के आखिरी और पहले 4 माने जाते हैं. इन महीनों में मौसम सुहावना होता है. भीनी-भीनी हवा चलती है जिससे शरीर में सरसरी दौड़ जाती है. इस मौसम में सफर में भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आतीं, गर्मी महसूस नहीं होती और ना ही जी मितलाने जैसी दिक्कतों से दौचार होना पड़ता है. वहीं, सितंबर (September) के महीने में पहाड़ों पर जाना हो या फिर मैदानी इलाकों में, घूमने का अलग ही लुत्फ आता है. ऐसे में यहां जानिए सितंबर के महीने में दिल्ली के पास दोस्तों के साथ किन जगहों की सैर पर निकला जा सकता है.

ट्रिप के दौरान कौनसे फूड्स पैक करके ले जाने चाहिए? यहां जानिए कौनसे हैं Best Travel Foods

सितंबर के महीने में घूमने की बेस्ट जगहें | Best Travel Places To Visit In September

जयपुर

दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी में जयपुर (Jaipur) पहुंचा जा सकता है. जयपुर घूमने के लिए सितंबर का महीना बेस्ट है. यहां आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा. जयपुर में आप हवा महल से लेकर सिटी पैलेस, जल महल और जयपुर जंतर मंतर की सैर कर सकते हैं.

देहरादून

दिल्ली से सुबह 9 बजे की बस लेकर शाम 5 बजे तक देहरादून पहुंचा जा सकता है. देहरादून से आपको पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखेगा और आसपास आप रोबर्स केव या सहस्त्रधारा की सैर पर निकल सकते हैं. दोस्तों के साथ शॉर्ट ट्रिप (Short Trip) के लिए यह जगह परफेक्ट है.

शिमला

हिमाचल प्रदेश की दूरी दिल्ली से कुछ ही घंटों में तय की जा सकती है. शिमला जा रहे हैं तो द रिज ऑफ शिमला, ग्रीन वैली, झाकू हिल, क्राइस्ट चर्च और कालीबाड़ी मंदिर जरूर घूम आएं. शिमला का सुहावना मौसम आपके दिल में उतर जाएगा और आस-पास की खूबसूरती छोड़कर वापस दिल्ली लौटने का मन नहीं करेगा.

ऋषिकेश

दिल्ली से लगभग 5 घंटे की दूरी पर है ऋषिकेश. यहां सितंबर के महीने में घूमने का अलग ही लुत्फ आएगा. ऋषिकेश में एक से बढ़कर एक जगह तो घूमा ही जा सकता है, साथ ही यहां अलग-अलग तरह के एडवेंचर स्पॉर्ट्स का मजा लिया जा सकता है.

जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क

अगर दिल्ली के करीब कहीं वीकेंड पर घूमने निकलना चाहते हैं तो जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क की सैर पर निकल सकते हैं. यहां पर दोस्तों के साथ जीप सफारी, बर्ड वॉचिंग, फिशिंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर क्रॉसिंग और रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाएं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Travel, Travel Destinations, Places To Visit In September, Jaipur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com