बादाम तेल से लेकर कैस्टर ऑयल तक... चेहरे के लिए कौन सा तेल है अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए फायदे

Which oil is good for face: हर किसी की चाहत होती है कि उसकी स्किन चमकती रहे और नेचुरली ग्लो करे. लेकिन आजकल बढ़ते प्रदूषण, तनाव, गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से त्वचा बेजान, रूखी और डल दिखने लगती है. ऐसे में लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कई बार उनसे भी खास फर्क नहीं पड़ता. ऐसे में चेहरे को शाइनी और ग्लोइंग बनाने के लिए कुछ नेचुरल ऑयल्स बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि बादाम तेल, नारियल तेल, कैस्टर ऑयल समेत बाकी नेचुरल ऑयल्स अलग-अलग स्किन टाइप पर अलग तरह से असर करते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा तेल आपकी स्किन के लिए बेहतर है. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

1. बादाम तेल

चेहरे के लिए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता बादाम तेल को 10 में से 9 रेट करती हैं. उनके मुताबिक यह तेल ड्राई स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है. साथ ही अगर आप अंडर आई ग्लो पाना चाहते हैं तो बादाम तेल का प्रयोग कर सकते हैं. इसके अंदर विटामिन A, E, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाने में काफी मददगार होते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता के मुताबिक नारियल तेल सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है और वह इसे 10 में से 4 रेट करती हैं. उनके अनुसार नारियल तेल ड्राई स्किन के लिए अच्छा रहता है. इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इससे आपको पोर्स बंद हो सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार कुंकुमादि तेल चेहरे के लिए बेस्ट माना जाता है और इसे वह 10 में से 10 रेट करती है. अगर आप स्किन में नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं तो इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही इससे पिगमेंटेशन और एक्ने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है. इसके अलावा यह स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने में भी काफी ज्यादा मदद करता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि कैस्टर ऑयल को पूरे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए. साथ ही इस तेल को वह 10 में से 4 रेट करती हैं. यह तेल आईलैश और आईब्रो के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार केसर का तेल स्किन को ग्लोइंग बनाने में बेहद कारगर माना जाता है. साथ ही पिगमेंटेशन की समस्या को कम करने के लिए भी यह काफी लाभकारी होता है. न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता इस तेल को 10 में से 9 रेट करती हैं.

चेहरे के लिए रोजहिप ऑयल बेहद फायदेमंद माना जाता है. न्यूट्रिशनिस्ट इसे एंटी एजिंग ऑयल बताती हैं जिससे स्किन टाइट रहती है और कोलेजेन बढ़ता है. साथ ही इसे वह 10 में से 9 रेट करती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.