Rosemary Water vs Minoxidil: रोजमेरी वॉटर या मिनोक्सिडिल बालों के लिए कौन बेहतर, जानिए असल में बाल किससे उगते हैं?

Rosemary Water vs Minoxidil: सोशल मीडिया के दौर में हेयर‑केयर भी अब किचन तक पहुंच चुका है. इंस्टाग्राम रील्स ने कई लोगों को यकीन दिला दिया है कि रोजमेरी की पत्तियां उबालकर बनाया गया पानी नेचर का मिनॉक्सिडिल है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इससे बाल सच में बढ़ते हैं या हम सिर्फ अपनी चिंता को हर्बल पानी में डुबो रहे हैं? दरअसल, रोजमेरी वॉटर और मिनोक्सिडिल दोनों ही बालों को उगाने में मदद करते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीकों से, रोजमेरी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर और DHT हार्मोन को रोककर प्राकृतिक रूप से काम करती है, जबकि मिनोक्सिडिल एक दवा है जो बालों के रोमछिद्रों को जगाकर और उन्हें एनाजेन में ले जाकर बालों के विकास को सीधे उत्तेजित करती है, जो FDA-अनुमोदित है और ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, हालांकि इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं.

किचन में तैयार होता नया इलाज

2026 की तेज-रफ्तार जिंदगी में बाल गिरना सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि स्ट्रेस का सार्वजनिक सबूत माना जाने लगा है. यही कारण है कि लोग दवाइयों से ज्यादा घरेलू नुस्खों की तरफ दौड़ रहे हैं. रोजमेरी वॉटर का इस्तेमाल अब एक तरह का self‑care ritual बन चुका है. मिनॉक्सिडिल जैसे क्लीनिकल फोम को वे एक लाइफलॉन्ग “डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट” के रूप में देखते हैं.

रोजमेरी वॉटर पर भरोसा ज्यादातर 2015 के उस अध्ययन पर टिका है जिसमें इसे 2% मिनॉक्सिडिल से तुलना की गई थी. वह रिसर्च रोज़मेरी ऑयल पर थी, न कि घर में उबाले गए रोजमेरी पानी पर. इस अध्ययन में इस्तेमाल हुआ ऑयल बहुत कंसन्ट्रेटेड था, जिसमें कार्नोसिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है. दूसरी तरफ आज भारत के ज्यादातर पुरुष 5% मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं, जो 2% की तुलना में अधिक असरदार और क्लीनिकली मजबूत माना जाता है. ऐसे में रोजमेरी वॉटर की तुलना इससे करना वैसा ही है जैसे फुसफुसाहट की तुलना मेगाफोन से करना. रोजमेरी वॉटर एंटीऑक्सिडेंट और एंटी‑इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर जरूर है, लेकिन गंजेपन के मामलों में यह दवा जैसा प्रभाव नहीं देता.

यह स्कैल्प में रक्त वाहिकाओं को फैलाती है, जिससे जड़ों तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं. यह टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलने वाले एंजाइम (5 अल्फा-रिडक्टेस) को रोकती है, जिससे DHT के कारण होने वाला बालों का झड़ना कम होता है. इसे अक्सर 2% मिनोक्सिडिल जितना प्रभावी पाया गया है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं.

यह बालों के रोमों को आराम की स्थिति (टेलोजेन) से जगाकर उन्हें सक्रिय विकास (एनाजेन) चरण में ले जाती है. यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करती है, जिससे स्कैल्प में रक्त और पोषक तत्वों का प्रवाह बढ़ता है, जिससे रोमछिद्रों का आकार बढ़ता है और बाल घने होते हैं. यह पुरुषों और महिलाओं में बालों के झड़ने के लिए FDA द्वारा अनुमोदित सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.