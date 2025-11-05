रोज डार्क चॉकलेट खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस एक टुकड़ा खाने से मिल जाएंगे इतने फायदे

Dark Chocolate Benefits: चॉकलेट खाना हर किसी को पसंद होता है. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट आम चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट खाने की सलाह देते हैं. डार्क चॉकलेट न सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर और दिमाग दोनों को फायदा पहुंचाते हैं. आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि रोज डार्क चॉकलेट का केवल एक टुकड़ा खाने भर से ही आपके शरीर में कई अच्छे बदलाव होने लगते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट हिरव मेहता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में बताया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं एक टुकड़ा डार्क चॉकलेट खाने से बॉडी पर कैसा असर होता है.

डार्क चॉकलेट खाने के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ती है. ये फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन को डल और समय से पहले एज्ड बना देते हैं. लेकिन जब आप डार्क चॉकलेट खाते हैं, तो ये एजिंग के लक्षणों को कम करती है और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाती है.

डार्क चॉकलेट खाने से शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं. ये हॉर्मोन आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको रिलैक्स महसूस कराते हैं. यानी डार्क चॉकलेट खाने से आप खुद को खुश महसूस करते हैं.

अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसमें फ्लेवोनॉइड्स नामक तत्व होते हैं, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं. इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस आम बात है. डार्क चॉकलेट खाने से कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हॉर्मोन का स्तर कम होता है. इससे आप ज्यादा रिलैक्स और शांत महसूस करते हैं.

डार्क चॉकलेट शुगर क्रेविंग को कम करती है. जब मीठा खाने की इच्छा कम होगी, तो आप ओवरईटिंग से बचेंगे और वेट मेनेजमेंट में मदद मिलेगी.

इन सब से अलग डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है. यह मसल्स की रिकवरी में मदद करता है, खासकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है.

तमाम फायदों के बावजूद डार्क चॉकलेट को मॉडरेशन में खाने की सलाह दी जाती है. ज्यादा मात्रा में खाने से इसमें मौजूद फैट और कैलोरी वजन बढ़ा सकती हैं.

