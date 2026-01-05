क्या खाने से बाल लंबे और घने होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया तेजी से घने और लंबे बाल कैसे पाएं

Food For Hair Growth: लंबे, घने और मजबूत बालों की चाहत हर कोई रखता है. हालांकि, आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खाने में पोषक तत्वों की कमी के चलते बाल झड़ना, पतले होना और बालों की ग्रोथ रुक जाना बहुत आम समस्या बन गई हैं. ऐसे में अक्सर लोग महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट पर भरोसा करते हैं, लेकिन तमाम जतन के बाद भी बालों में कोई खास फर्क नजर नहीं आता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि अच्छी ग्रोथ के लिए केवल बाहर से केयर करना काफी नहीं होता है. इससे अलग बालों की अंदरूनी केयर करना बेहद जरूरी है. खासकर आपकी डाइट का आपके बालों पर सीधा असर होता है. इसी कड़ी में डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बलानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने कुछ खास फूड्स बताए हैं, जिनका सेवन करने से आपको कुछ ही समय में अपने बालों में अच्छा फर्क नजर आ सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बालों के लिए कौन-से फूड्स जरूरी हैं?

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अंडे का. डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, अंडे प्रोटीन और बायोटिन का बेहतरीन स्रोत हैं. बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए अंडे बालों को मजबूत बनाने और टूटने से बचाने में मदद करते हैं.

इनमें आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी रखते हैं और आयरन की कमी से होने वाले हेयर फॉल को कम करते हैं.

फैटी फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो स्कैल्प को पोषण देता है, इंफ्लेमेशन कम करता है और बालों की डेंसिटी बढ़ाने में मदद करता है.

बादाम, अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज जैसे नट्स और सीड्स में जिंक, सेलेनियम, विटामिन E और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो बालों को मजबूत, चमकदार और हेल्दी बनाते हैं.

दही में प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स और बी-विटामिन्स होते हैं, जो स्कैल्प हेल्थ सुधारते हैं और बालों के टूटने को कम करते हैं.

दाल और फलियां प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, आयरन और बायोटिन का अच्छा स्रोत हैं, जो नए बाल उगने में मदद करते हैं.

खट्टे फल और बेरीज विटामिन C से भरपूर होते हैं और आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाते हैं. इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, अगर आप लंबे, घने और मजबूत बाल चाहते हैं, तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बालों का ख्याल रखना जरूरी है. इन तमाम चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें. इससे आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.