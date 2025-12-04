मम्मी के घुटनों में दर्द हो तो जरूर खिलाएं ये एक चीज, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 1 हफ्ते में मिल जाएगा आराम

Knee Pain Remedy: घुटनों का दर्द बढ़ती उम्र में एक आम समस्या बन जाता है. खासकर महिलाएं इस समस्या से ज्यादा परेशान रहती हैं. इसके चलते अक्सर उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ने में दर्द, या सुबह उठते ही जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. अगर आप भी किसी ऐसी महिला को जानते हैं या आपकी मम्मी इस तरह की परेशानी से जूझ रही हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक खास चीज के बारे में बताया है, जिसका नियमित सेवन करने से घुटनों के दर्द में काफी राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर ब्रांडी पिलाना सेफ है? पीडियाट्रिशियन ने बताया एक ढक्कन से कैसा होता है असर

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

इसके लिए दीपशिखा जैन ब्लूबेरी खाने की सलाह देती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, रोजाना ब्लूबेरी खाने से जोड़ों की सेहत को फायदा होता है, जिससे खासकर घुटनों के दर्द में आराम मिलता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, ब्लूबेरी में पॉलीफेनॉल नामक तत्व होते हैं, जो शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. हमारे जोड़ों में दर्द का बड़ा कारण सूजन ही होती है. नियमित रूप से ब्लूबेरी का सेवन करने से शरीर की इंफ्लेमेशन कम हो सकती है, जिससे घुटनों की जकड़न या कठोरता में आराम महसूस होता है.

कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि जो लोग रोजाना ब्लूबेरी जैसी बेरीज खाते हैं, उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस बेहतर रहती है. यह जोड़ों को हेल्दी रखने में मददगार हो सकती है. ब्लूबेरी में मौजूद पोषक तत्व मांसपेशियों और टिश्यूज को सपोर्ट देते हैं, जिससे चलने-फिरने में आसानी होती है.

इन सब से अलग दीपशिखा जैन कहती हैं, ब्लूबेरी को एंटीऑक्सिडेंट का पावरहाउस कहा जाता है. एंटीऑक्सिडेंट शरीर में होने वाले नुकसान (ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस) को कम करने में मदद करते हैं. यह नुकसान हमारे जोड़ों के टिश्यू को कमजोर बना सकता है. ब्लूबेरी के एंटीऑक्सिडेंट इन्हें इससे बचाने में मदद कर सकते हैं, जिससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है.

आप इसे नाश्ते में ओट्स या योगर्ट के साथ, शाम के स्नैक के रूप में या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं. इससे आपको हफ्तेभर में कमाल का असर देखने को मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.