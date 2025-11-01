बच्चे को सर्दी-खांसी में जरूर खिलानी चाहिए ये 8 चीजें, पीडियाट्रिशियन ने शेयर की लिस्ट

Parenting Tips: छोटे बच्चों में सर्दी-खांसी की समस्या बहुत आम है, खासकर जब मौसम बदलता है. ऐसे समय में दवाइयों के साथ-साथ सही खाना भी बहुत जरूरी होता है. मशहूर पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं कि कुछ खास फूड ऐसे हैं जो बच्चों को जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं, साथ ही इनका स्वाद भी बच्चों को खूब पसंद आता है. आइए जानते हैं वो 8 चीजें जो सर्दी-खांसी में बच्चों को फायदा पहुंचा सकती हैं.
हल्दी वाला दूध
लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हल्दी वाले दूध का. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. रात में सोने से पहले हल्के गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी डालकर देने से गले की खराश कम होती है और शरीर को गर्माहट मिलती है.चिकन सूप
अगर बच्चा नॉन-वेज खाता है तो चिकन सूप बहुत फायदेमंद होता है. इसमें प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं और जुकाम में राहत पहुंचाते हैं. गर्म सूप गले की सूजन को भी कम करता है.गुनगुना नींबू पानी
नींबू में मौजूद विटामिन C इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. हल्के गर्म पानी में नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर देने से खांसी और गले के दर्द में राहत मिलती है.पालक और चीज पराठा
पालक में आयरन और विटामिन C होता है, जबकि चीज में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स. दोनों मिलकर बच्चे को एनर्जी देते हैं और रिकवरी में मदद करते हैं. यह स्वाद में भी बच्चों को पसंद आता है.वेजिटेबल खिचड़ी
खिचड़ी हल्की और पचने में आसान होती है. इसमें अगर गाजर, मटर और लौकी जैसी सब्जियां मिलाएं तो पोषण दोगुना हो जाता है. बीमार बच्चे के लिए यह एक परफेक्ट कम्फर्ट फूड है.गार्लिक ब्रेड
लहसुन (गार्लिक) में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं. थोड़ा-सा लहसुन बटर में मिलाकर ब्रेड पर लगाने से यह स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक बन जाता है.गाजर और अदरक का सूप
गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जबकि अदरक शरीर को गर्म रखता है और खांसी में राहत देता है. यह सूप स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी.शहद और बादाम के लड्डू
शहद गले को आराम देता है और बादाम में हेल्दी फैट्स व प्रोटीन होते हैं. दोनों मिलकर बच्चों को एनर्जी देते हैं और सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं.
इन 8 चीजों को बच्चों के डाइट में शामिल करने से उन्हें सर्दी-खांसी में जल्दी आराम मिलेगा और उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी. ध्यान रखें, खाना हमेशा हल्का और ताजा बनाएं ताकि बच्चे को पचाने में दिक्कत न हो.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
