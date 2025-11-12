Takhat par sone ke fayde : क्या आपको भी मुलायम गद्दे पर ही अच्छी नींद आती है. अगर हां, तो अपनी ये आदत बदल लें, क्योंकि पुराने जमाने का तख्त आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद (Ayurvedic benefits of sleeping on takht) है. लकड़ी के बने तख्त पर सोने से रीढ़ की हड्डी सीधी, जोड़ों का दर्द कम और नींद गहरी आती है. यह पारंपरिक तरीका सेहत के लिए वरदान (Traditional sleeping habits for better sleep) से कम नहीं है. यह फिटनेस के लिए भी बेस्ट माना जाता है. आइए जानते हैं कि तख्त पर सोने के फायदे (Benefits of sleeping on a wooden bed) क्या हैं और क्यों डॉक्टर भी अब इसे अपनाने की सलाह देते हैं...

1. पीठ दर्द और स्पाइन के लिए फायदेमंद (Beneficial for back pain and spine)



डॉक्टर्स के अनुसार, अगर आपको कमर दर्द या पीठ दर्द की दिक्कत है, तो तख्त पर सोना कमाल का साबित हो सकता है. गद्दे अक्सर बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिससे रीढ़ (Spine) मुड़ जाती है। वहीं तख्त की सख्त सतह रीढ़ को सीधा रखती है, जिससे दर्द कम होता है और पोस्चर बेहतर होता है.

2. शरीर की शेप और बैलेंस बना रहता है (Maintains body shape and balance)



सख्त सतह पर सोने से शरीर पर समान दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. यह आपकी मसल्स और बॉडी बैलेंस को भी नेचुरल तरीके से मजबूत करता है और बॉडी की शेप-बैलेंस को बनाने में मदद करता है.

3. नींद गहरी और सुकून भरी होती है (Sleep is deep and restful)



अगर आप काम से थक जाते हैं लेकिन सुकून भरी नींद नहीं ले पाते हैं तो आपको तख्त पर सोने की आदत डालनी चाहिए. डॉक्टर्स कहते हैं तख्त पर सोने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है. गद्दे में गर्मी फंस जाती है, जबकि तख्त की सतह शरीर को ठंडा और आरामदायक रखती है. इससे नींद गहरी और रिलैक्सिंग होती है.

4. जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत (Relief from joint pain and swelling)



हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, जॉइंट पेन और सूजन से परेशान हैं तो तख्त पर सोना फायदेमंद हो सकता है. तख्त की सख्त सतह जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालती है. इससे आर्थराइटिस यानी गठिया या जॉइंट पेन वालों को भी राहत मिल सकती है.

5. साफ-सफाई में आसान और बैक्टीरिया फ्री (Easy to clean and bacteria free)



एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गद्दों में अक्सर डस्ट माइट्स, फंगस और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे एलर्जी की समस्या हो सकती है. वहीं लकड़ी का तख्त साफ करना भी आसान होता है. इसे हर दिन पोंछकर ही साफ किया जा सकता है.

6. आयुर्वेद और योग में भी जिक्र (Also mentioned in Ayurveda and Yoga)



आयुर्वेद और योग शास्त्र दोनों में कहा गया है कि सख्त सतह पर सोने से शरीर की ऊर्जा यानी प्राणशक्ति संतुलित रहती है और मन शांत रहता है. यही कारण है कि कई योगी और साधु-संत आज भी तख्त या फर्श पर ही सोया करते हैं.

तख्त पर सोते समय इन बातों का रखें ध्यान



1. बहुत ज्यादा सख्त या टूटी लकड़ी पर न सोएं.

2. शुरुआत में पतला चादर या दरी बिछा सकते हैं.

3. अगर किसी को हड्डी की चोट या सर्जरी हुई है, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें.