Man mein galat vichar kyon aate hain : क्या आप भी आए दिन अजीब या डरावने सपने देख रहे हैं. रात में सोने के बाद भी नींद ठीक तरह से नहीं लगती और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है. यह सिर्फ तनाव या मानसिक थकान नहीं हो सकता है. कई बार सपनों में अजीब घटनाएं या डरावनी चीजें देखना शरीर में किसी विटामिन की कमी के संकेत भी होते हैं. इस आर्टिकल में आइए जानते हैं कौन-से विटामिन की कमी से बुरे सपने आते हैं, यह कैसे आपके नींद पर असर डालता है और इसे ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं.

कबूतर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? कौन सी गंध से भागते हैं कबूतर, यह रहा उड़ाने का रामबाण तरीका

किस विटामिन की कमी से अजीब सपने आते हैं?

हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, विटामिन B12 यानी कोबालामिन (Cobalamin) नर्वस सिस्टम और ब्रेन की सही फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से नींद का साइकिल बिगड़ सकता है. REM (Rapid Eye Movement) से नींद में असामान्य सपने देखने की संभावना भी बढ़ सकती है. इससे अजीब, डरावने या उलझे हुए सपने आ सकते हैं. यह थकान, चक्कर या फोकस न कर पाने की समस्या भी हो सकती है. कई स्टडी में पाया गया है कि जो लोग B12 की कमी से पीड़ित होते हैं, उन्हें सपनों में ज्यादा बुरे, डरावने और अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं. इसे सुधारने के लिए अपनी डाइट में अंडा, मछली, दही, पनीर जैसी B12 से भरपूर चीजें शामिल करें. अगर ये फूड्स पर्याप्त नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं.

किस विटामिन की कमी से बुरे सपने आते हैं?

विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन (Pyridoxine) ब्रेन में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है, जो नींद और मूड के लिए जरूरी हैं. इसकी कमी होने से नींद में REM फेज असंतुलित हो जाता है, सपने ज्यादा कलरफुल, असामान्य या डरावने लगने लगते हैं. इसके अलावा नींद का समय कम हो सकता है या नींद बार-बार टूटने की समस्या होने लगती है. इससे बचने के लिए केला, अखरोट, मूंगफली, शकरकंद और पालक जैसे B6 से भरपूर चीजें अपनी डाइट में शामिल करें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से बी6 सप्लीमेंट लें.

किन सप्लीमेंट्स की वजह से डरावने सपनें आते हैं?

नींद की क्वालिटी और सपने ज्यादा आने के लिए मैग्नीशियम और विटामिन D भी जिम्मेदार हो सकते हैं. मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्व्स को आराम देने में मदद करता है. इसकी कमी से सपने ज्यादा डरावने या उलझे हुए दिखाई दे सकते हैं. विटामिन डी भी मेंटल हेल्थ और नींद के साइकिल के लिए जरूरी है. इसकी कमी से नींद डिस्टर्ब होती है और सपने ज्यादा अजीब या असामान्य हो सकते हैं.

बुरे सपनों के लिए अन्य फैक्टर्स

सिर्फ विटामिन की कमी ही बुरे सपनों के लिए जिम्मेदार नहीं होती है. कुछ और फैक्टर्स भी अजीब सपनें लाते हैं. इनमें ज्यादा तनाव और चिंता, कैफीन और शराब का सेवन, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल, सोने-जागने का अनियमित समय होना भी शामिल हैं.