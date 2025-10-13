विज्ञापन

असली बंजारा मार्केट कहां है? यहां आधे से भी कम दाम में मिलता है हर सामान, जानें Diwali की शॉपिंग के लिए कैसे पहुंचे

Where is banjara market: आइए जानते हैं बंजारा मार्केट कहां हैं और आप किस तरह यहां पहुंच सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
असली बंजारा मार्केट कहां है? यहां आधे से भी कम दाम में मिलता है हर सामान, जानें Diwali की शॉपिंग के लिए कैसे पहुंचे
दिवाली शॉपिंग के लिए बंजारा मार्केट कैसे जाएं?

Diwali Shopping Tips: अगर आप घर की सजावट, फर्नीचर या हैंडमेड चीजों के शौकीन हैं, तो बंजारा मार्केट (Banjara Market) आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है. यहां आपको हर तरह का होम डेकोर आइटम, फर्नीचर और पारंपरिक हस्तशिल्प बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे. अब, क्योंकि दावाली का समय नजदीक है, ऐसे में आप भी इस बार इस मार्केट में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं. दिवाली के समय यहां चीजें और ज्यादा सस्ती हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं बंजारा मार्केट कहां हैं और आप किस तरह यहां पहुंच सकते हैं.

खाली पेट करी पत्ता खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 3 पत्तों से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

असली बंजारा मार्केट कहां है?

बंजारा मार्केट जाने के लिए आपको गुरुग्राम जाना होगा. अब, कई लोग इसे लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं. दरअसल, पहले ये मार्केट गुरुग्राम के सेक्टर 56 में होती थी. हालांकि, अब यह गुरुग्राम के सेक्टर 70A में लगती है. अक्सर लोग गूगल पर 'ऑल्ड बंजारा मार्केट' सर्च करते हैं और सेक्टर 56 पहुंच जाते हैं. यहां से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है. ऐसे में गूगल पर 'Old Banjara Market' सर्च न करें,  वह लोकेशन अब एक्टिव नहीं है. सही जगह पहुंचने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 70A D-Mart जाएं. इसके लिए मेट्रो से हुडा सिटी सेंटर तक जाएं. वहां से आप ऑटो या कैब लेकर आसानी से इस जगह पहुंच सकते हैं. मार्केट सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलती है. यहां पहुंचते ही आपको एक से बढ़कर एक स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे. 

बंजारा मार्केट से दिवाली के लिए क्या खरीदें?

बंजारा मार्केट में आपको दिवाली के लिए हर स्टॉल पर कुछ न कुछ खास मिल जाएगा. जैसे-

  • यहां से आप घर सजाने के लिए दीये, लैंप, लाइटें और पारंपरिक शोपीस खरीद सकते हैं. 
  • होम डेकोर आइटम्स जैसे दीवारों के लिए मिरर, लैंप, पेंटिंग, शोपीस और झूमर जैसी चीजें ले सकते हैं.
  • बहुत से लोग यहां से गिफ्ट आइटम्स भी लेते हैं क्योंकि दाम कम और क्वालिटी बेहतरीन होती है.
  • यहां फर्नीचर बेहद सस्ते दाम पर मिलता है, आप लकड़ी की टेबल-कुर्सियों से लेकर, स्टूल, बेंच, अलमारी, बेड हर चीज खरीद सकते हैं.
  • इन सब से अलग यहां आपको किचन और डेली यूज आइटम्स जैसे मिट्टी के बर्तन और क्रॉकरी भी मिल जाएंगी. 

इस बात का रखें ध्यान

अक्सर चीजें आपको मार्केट रेट से आधे या उससे भी कम दाम पर मिल जाती हैं. हालांकि, इसके लिए आपको बार्गेनिंग (मोलभाव) करने की भी जरूरत होगी. आप जितना अच्छे से मोलभाव करेंगे, उतना सस्ता सौदा पा सकते हैं.

ऐसे में अगर आप दिवाली पर घर को सजाने की सोच रहे हैं या कुछ यूनिक गिफ्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो सेक्टर 70A, गुरुग्राम का बंजारा मार्केट आपके लिए परफेक्ट प्लेस हो सकता है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Travel News, Diwali, Diwali 2025, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com