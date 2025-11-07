डिलीवरी के कितने दिन बाद नहाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया कितने दिन बाद ब्रश करें और कब सिर धोएं

Parenting Tips: मां बनना हर महिला के लिए बहुत खास एहसास होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद शरीर को ठीक होने में समय लगता है. इस दौरान कई तरह की परंपराएं और बातें सुनने को मिलती है. जैसे- 'डिलीवरी के बाद शरीर कच्चा होता है इसलिए हफ्ते भर तक ब्रश नहीं करना चाहिए. इससे दांत हिल जाते हैं', 'नहाना नहीं चाहिए' या 'सिर धोने से सर्दी हो जाएगी'. लेकिन क्या सच में ऐसा करना चाहिए? इस बारे में गाइनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैफाली दाधीच तुंगारिया ने अपने इंस्टाग्राम पर सही जानकारी दी है. आइए जानते हैं डॉक्टर की राय-

क्या कहती हैं डॉक्टर?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर शैफाली बताती हैं, डिलीवरी के बाद हाइजीन यानी साफ-सफाई बनाए रखना सबसे जरूरी है. जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई खास असर नहीं होता. इसलिए नई मां को अपने शरीर की देखभाल पहले से ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए.

डॉक्टर कहती हैं कि डिलीवरी के बाद रोज ब्रश करना बहुत जरूरी है. कुछ लोग कहते हैं कि ब्रश करने से दांतों को नुकसान होता है, लेकिन यह एक गलत धारणा है. अगर आप मुंह की साफ-सफाई नहीं रखेंगी तो बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और मुंह में बदबू या इंफेक्शन हो सकता है.

अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो लगभग 8 दिन बाद, जब टांके पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तब से रोज नहाना शुरू कर सकती हैं. अगर मौसम बहुत ठंडा हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन नहाएं. नहाने से शरीर ताजा महसूस करता है. साथ ही कई महिलाएं तेल मालिश करती हैं. ऐसे में अगर वे न नहाएं तो शरीर पर तेल जमने लगता है. इससे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और फंगल या स्किन इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टर शैफाली कहती हैं कि नई मां को बाल भी नियमित रूप से धोने चाहिए.

डॉक्टर डिलीवरी के बाद प्राइवेट पार्ट की हाइजीन पर भी देने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, पैड को समय पर बदलें और साफ पानी से सफाई करें. ऐसा न करने पर रैश या इंफेक्शन हो सकता है, जो बच्चे तक भी पहुंच सकता है.

यानी डिलीवरी के बाद मां को आराम के साथ-साथ अपनी सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए. रोज ब्रश करें, 8 दिन बाद से नहाना शुरू करें और बालों को भी साफ रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



