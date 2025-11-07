छोटे बच्चों को नींद ना आए तो क्या करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया क्या खाने से तुरंत सो जाएगा बच्चा

Parenting Tips: कई माता-पिता की शिकायत होती है कि उनका बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पाता है. लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चे को ठीक से नींद नहीं आती है. इससे न केवल माता-पिता रातभर परेशान रहते हैं बल्कि अगले दिन बच्चा भी चिड़चिड़ा रहता है. समय के साथ इससे उसकी सेहत भी बिगड़ने लगती है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, अगर आपका बच्चा रात को जल्दी सो नहीं पाता है, तो इसके पीछे सिर्फ थकान या दिनभर की एक्टिविटी ही नहीं, बल्कि उसकी डाइट भी जिम्मेदार हो सकती है. खासकर बच्चे शाम 4 बजे से लेकर सोने तक क्या खाते हैं, इसका असर उनकी नींद की क्वालिटी पर बहुत पड़ता है. अगर इस दौरान उन्हें सही चीजें दी जाएं, तो बच्चे जल्दी सोते हैं और गहरी नींद लेते हैं.

अच्छी नींद के लिए बच्चे को क्या खिलाएं?

लवनीत बत्रा के अनुसार, कुछ खास फूड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के शरीर में मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और मैग्नीशियम जैसे तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं. ये तत्व दिमाग को शांत करते हैं और नींद लाने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं कौन-से फूड्स बच्चों की नींद के लिए फायदेमंद हैं-

शकरकंद को उबालकर मैश कर लें. इसमें आधा चम्मच घी और चुटकीभर दालचीनी मिलाकर बच्चे को दें.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह विटामिन B6 से भरपूर होता है जो मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है. साथ ही इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होता और आराम से सो जाता है.

2 चम्मच ओट्स को आधा कप दूध में पकाएं और ऊपर से 1 चम्मच कद्दू के बीज डालें. चाहें तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं.

यह मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और शरीर को सुकून देता है. इससे बच्चा जल्दी सो जाता है.

एक रोटी पर एक चम्मच बादाम बटर लगाकर उसमें एक केला रोल करें.

इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बच्चे को खाने के लिए दें.

केला और बादाम दोनों में ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम होते हैं, जो सेरोटोनिन लेवल बढ़ाते हैं. इससे बच्चा खुश और रिलैक्स महसूस करता है, जिससे नींद जल्दी आती है.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट सोने से पहले बच्चे को एक कप गर्म दूध में चुटकीभर जायफल और आधा चम्मच शहद मिलाकर पिलाने की सलाह देती हैं.

दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नींद को बढ़ाता है, वहीं जायफल में हल्के स्लीप-इंड्यूसिंग गुण होते हैं.

लवनीत बत्रा कहती हैं, अगर आप अपने बच्चे की नींद सुधारना चाहते हैं, तो उसकी शाम की डाइट में छोटे-छोटे बदलाव करें. जंक फूड या मीठे स्नैक्स की जगह इन हेल्दी और नींद लाने वाले फूड्स को खिलाएं. इससे न केवल बच्चे की नींद सुधरेगी, बल्कि बच्चे का मूड, फोकस और एनर्जी लेवल भी बेहतर हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.